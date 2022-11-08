«Тогда всё и посыпалось». С какими вызовами удалось справиться Советскому Союзу?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Виктор Саевич, магистр политических наук, и писатель Вячеслав Бондаренко. Юлия Бешанова, СТВ:

Встречаемся мы с вами после такой знаменательной даты – 105 лет после мировой Октябрьской революции. Хотелось бы начать наш сегодняшний разговор со значения революции, во-первых, в судьбе Российской империи и в судьбе белорусских земель, как того времени, так и современной. Вообще, Советский Союз по историческим меркам просуществовал абсолютно недолго. Построенное на таких принципах государство жизнеспособно? Это государство справилось с чудовищным вызовом – разгромило нацизм

Вячеслав Бондаренко, писатель:

Конечно, мы же видели, через какие испытания Советский Союз прошел. Даже если взять Великую Отечественную войну, это уже оправдание Советского Союза в полный рост. Это государство справилось с чудовищным вызовом, оно сломило чудовищного врага, разгромило нацизм. Это уже свидетельствует о том, что оно было жизнеспособно. Другое дело, что все-таки заложенного в это государство изначально идеологического посыла надолго не хватило, и когда ушли те поколения, которые как раз не уходили с работы за идею, тогда все и посыпалось, на мой взгляд. Тогда уже стало труднее и с каждым днем становилось все труднее и труднее, пока не закончилось ничем. «Страна буквально разваливалась на глазах». Почему революция 1917-го неоднозначна? Юлия Бешанова:

Если вернуться в 1917 год, всегда любое глобальное историческое событие окутано мифами, легендами, очень много допридумывается, досочиняется. История – это вообще субъективный инструмент. Что из того, может быть, из громких мифов, что из революционных событий реальность, а что уже потом, в процессе додумали, досочинили и дописали в эту историческую картину?

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Мы все помним фильмы Эйзенштейна – октябрь, когда там штурмовали Зимний дворец. Было такое ощущение, что там было бешеное сопротивление, огромные массы рабочих, солдат, большие усилия приложили, чтобы свергнуть временное правительство. Это несколько, мягко говоря, преувеличено. Временное правительство во главе с Александром Федоровичем Керенским уже полностью разложилось, оно уже ничем не управляло. Страна буквально разваливалась на глазах. Уже везде стали отделяться практически все регионы. Кроме Москвы и Петрограда, Керенский практически уже ничем не управлял и не контролировал. Все уже смеялись. Кроме женского батальона, никто Керенского и не охранял. Сам он накануне революционных событий сбежал из Петрограда. Ходят слухи, что в женском платье, говорят. Тоже мифы. А кто-то говорит, что он там реально переоделся и в женском платье сбежал. Сопротивления, как такового, в Октябрьской революции в силовом плане не было никакого. 7-8 ноября были среда-четверг, или 25-26 октября, люди были на работе, кто-то сидел в ресторане, кто-то ходил в театр, многие даже не заметили и только из газет узнали. В газете была заметка, что власть перешла в руки Совета народных комиссаров. То есть никаких боев практически не было, погибли единицы в Петрограде. Здесь немного этот героизм был мифологизирован. Юлия Бешанова:

Что еще дописали? Вячеслав Бондаренко:

Я бы сказал, что дописали на самом деле все. Сейчас мы видим не реальность, а некий миф о революции, некую сказку. На самом деле, это естественно, потому что уже прошло очень много времени, прошел целый век. Мифологизируется любое значительное историческое событие – Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война. Нам сейчас уже очень сложно отделить вымысел, пусть со знаком плюс, нужный нам вымысел, работающий на нас вымысел от реалий. Забыто очень много из плохого, что было, многое замалчивали намеренно. О многом запрещалось вспоминать, люди не вспоминали. По большому счету, сейчас это нам и неважно. Мы видим эти события уже в большом отдалении с перспективой и имеем возможность оценивать их целиком в протяженности. Не один 1917 год, но и то, что было после него. «БССР развивалась фактически за свой счет?» – «Это очень опасная и вредная формулировка»

Юлия Бешанова:

Мы уже говорили о принципах, которые были заложены в построении Советского Союза. БССР – это, наверное, одна из тех республик, которая была практически недотируемая. Это первоначально заложен принцип такого неравенства? Как устроена была изнутри экономическая составляющая? Почему БССР развивалась фактически за свой счет? Виктор Саевич:

Это очень опасная и вредная формулировка. Юлия Бешанова:

Москва кормила всех, согласитесь. В голове у многих (и до сих пор) российских наших коллег есть такое. Виктор Саевич:

Это неверный посыл, подход, что, допустим, Россия кормила бывшие царские окраины. БССР, Россия были самодостаточные и кормили все остальные республики. На самом деле, это был единый народно-хозяйственный комплекс. Как можно развивать могучую страну, когда были жуткие, отсталые окраины бывшей Российской империи? Скажем, в Средней Азии, где действительно практически не было крупных индустриальных центров, где подавляющее большинство населения до революции было безграмотным, более 90 %, понятно, что центр должен был поднять окраины, чтобы была более-менее социальная однородность во всей стране, чтобы были созданы могучие центры экономики, индустрии, культуры, образования. Это было абсолютно нормально. Все разговоры о том, что кто-то кого-то кормил, которые начались в конце горбачевской эпохи, привело в том числе к развалу Союза, это очень вредно. Это была дружба народов.