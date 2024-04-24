«Своим трудом доказали верность стране». Никита Рачиловский рассказал об участии молодёжи в ВНС

24 апреля в Беларуси проходит Всебелорусское народное собрание. 1 162 делегата отобраны в состав его участников. Один из них – председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь Никита Рачиловский.

Юрий Царев, ведущий:

Что касается ВНС и молодежного движения. Как это все сочетается? Какова дорога молодым во Всебелорусском народном собрании?