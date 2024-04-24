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«Своим трудом доказали верность стране». Никита Рачиловский рассказал об участии молодёжи в ВНС

24 апреля 2024 08:53
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24 апреля в Беларуси проходит Всебелорусское народное собрание. 1 162 делегата отобраны в состав его участников. Один из них – председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь Никита Рачиловский.

Юрий Царев, ведущий:
Что касается ВНС и молодежного движения. Как это все сочетается? Какова дорога молодым во Всебелорусском народном собрании?

«Своим трудом доказали верность стране». Никита Рачиловский рассказал об участии молодёжи в ВНС-1

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь, делегат Всебелорусского народного собрания седьмого созыва:
Прекрасно сочетается. Яркий пример тому, что БРСМ мог делегировать 80 своих представителей в состав высшего органа народовластия – это Всебелорусское народное собрание. Это большая честь, большая ответственность. Самому молодому делегату 18 лет. Это уже о многом говорит. Самое главное, что все делегаты достигли высокого доверия благодаря своим стараниям, навыкам, компетенциям, способностям. У нас нет делегатов, которые попали, потому что они из какой-то знатной семьи, по какому-то финансовому достатку. У нас максимально простые ребята, которые своим трудом доказали верность стране, доказали свой коэффициент полезного действия, будут представлять интересы молодежи.

Подробности в видео.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Никита Рачиловский # Ольга Бурлакова # Александр Меженный # Юрий Царёв

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