Какие проблемы решат в сельском хозяйстве по поручению Президента? Об основных задачах рассказал Игорь Брыло

Новости Беларуси. Выводить аграрный сектор на новый уровень. Такую задачу поставил глава государства в марте, еще до начала посевной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году аграрии показали рекордный результат, и эту планку нужно удержать. Тем более что условия благоприятные, а земля дает хороший урожай.

За порядок на полях и выполнение поручений Президента отвечать будет профильное министерство. Причем не на расстоянии, наблюдая из Минска, а выезжая на места. По итогам совещания с главой государства уже проведен ряд встреч и инспекций в регионах.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Проблема вымочек, стихийных дорог немного превалирует у нас в трех областях, в которых уже эти совещания проведены. В частности в Могилевской, Витебской и Минской областях мы с активом подытожили те поручения, которые дал глава государства. Это касается вымочек, которые в этом году мы обязаны устранить все после ухода воды. Обязательно должны разобраться (у нас есть карты полей) со стихийными дорогами, которые очень хорошо видны с вертолета. Разобраться с контурностью полей, разобраться до последнего камня – тюки соломы, которые где-то лежат у окраин и так далее. То есть эти задачи поставлены.