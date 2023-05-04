Прямой эфир

Какие проблемы решат в сельском хозяйстве по поручению Президента? Об основных задачах рассказал Игорь Брыло

04 мая 2023 18:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Выводить аграрный сектор на новый уровень. Такую задачу поставил глава государства в марте, еще до начала посевной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году аграрии показали рекордный результат, и эту планку нужно удержать. Тем более что условия благоприятные, а земля дает хороший урожай.  

Какие проблемы решат в сельском хозяйстве по поручению Президента? Об основных задачах рассказал Игорь Брыло-1

За порядок на полях и выполнение поручений Президента отвечать будет профильное министерство. Причем не на расстоянии, наблюдая из Минска, а выезжая на места. По итогам совещания с главой государства уже проведен ряд встреч и инспекций в регионах.  

Какие проблемы решат в сельском хозяйстве по поручению Президента? Об основных задачах рассказал Игорь Брыло-4

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Проблема вымочек, стихийных дорог немного превалирует у нас в трех областях, в которых уже эти совещания проведены. В частности в Могилевской, Витебской и Минской областях мы с активом подытожили те поручения, которые дал глава государства. Это касается вымочек, которые в этом году мы обязаны устранить все после ухода воды. Обязательно должны разобраться (у нас есть карты полей) со стихийными дорогами, которые очень хорошо видны с вертолета. Разобраться с контурностью полей, разобраться до последнего камня – тюки соломы, которые где-то лежат у окраин и так далее. То есть эти задачи поставлены.  

Какие проблемы решат в сельском хозяйстве по поручению Президента? Об основных задачах рассказал Игорь Брыло-7

Читайте также:  

Лукашенко: Караник как нарочно сделал – вылизал свои хозяйства на границе, любо-дорого смотреть  

Лукашенко: санкции для нас – время колоссальнейших возможностей. Точно такого времени у вас больше не будет  

Президент Беларуси: благополучие государства и его продовольственная безопасность в руках тружеников АПК  

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Александр Лукашенко # Полина Королева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президиум Совета Республики возмущён принятой ПАСЕ резолюцией по украинским детям. Вот что говорится в заявлении
04 мая 2023 17:15

Президиум Совета Республики возмущён принятой ПАСЕ резолюцией по украинским детям. Вот что говорится в заявлении

«Бережём память о погибших». Команда СТВ собрала самые яркие моменты акции «Беларусь помнит. Помним каждого»
04 мая 2023 17:14

«Бережём память о погибших». Команда СТВ собрала самые яркие моменты акции «Беларусь помнит. Помним каждого»

В Ратуше наградили лучших работников СМИ. В их числе и сотрудники СТВ – вот что они говорят
04 мая 2023 17:13

В Ратуше наградили лучших работников СМИ. В их числе и сотрудники СТВ – вот что они говорят