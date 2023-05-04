Насколько удобно передвигаться по Минску на инвалидной коляске? Белоруска делится опытом

Каждый день в мире происходят аварии, несчастные случаи и катастрофы, люди узнают о страшных неизлечимых болезнях, и все это делит их жизнь на до и после. Многих такие ситуации выбивают из колеи. Кто-то ставит крест на своей судьбе, однако немало и тех, кто оказался сильнее трагедии. Об историях тех, кто не опустил голову и не сложил руки в отчаянии, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Дарья Чаузова, чемпионка мира по спортивным бальным танцам на колясках:

Меня зовут Даша, я познакомлю вас со своим ежедневным маршрутом. Я живу в Центральном районе. У меня район, конечно, приспособлен для проживания людей с инвалидностью. Я каждый день хожу в магазин, на какие-то мероприятия.

Дарья Чаузова:

Сейчас мы находимся на территории моей поликлиники. Поликлиника, в принципе, приспособлена, есть пандусы. Была в жизни непростая ситуация. Я купила квартиру, но мне было неудобно выходить на улицу. Конечно же, стоял выбор продать квартиру или просить, чтобы мне делали пандус или подъемник. В итоге мне сказали: «Хочешь, чтобы тебе делали пандус или подъемник, нужно заплатить большую сумму денег». Конечно же, выбор встал, чтобы продать квартиру и найти вариант получше.

Дарья Чаузова:

Мы пришли к магазину. К сожалению, не все магазины приспособлены для инвалидов-колясочников. Но, конечно, большинство в наше время приспособлены.

Дарья Чаузова:

Есть еще одна проблема – это общественный транспорт. Водитель должен выходить, помогать или откидывать платформу. В моем случае помогают обычно прохожие, люди.