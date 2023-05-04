Родители хотели, чтобы сын мог показать себя. Незрячий белорус рассказал, почему начал вести блог

Каждый день в мире происходят аварии, несчастные случаи и катастрофы, люди узнают о страшных неизлечимых болезнях, и все это делит их жизнь на до и после. Многих такие ситуации выбивают из колеи. Кто-то ставит крест на своей судьбе, однако немало и тех, кто оказался сильнее трагедии. Об историях тех, кто не опустил голову и не сложил руки в отчаянии, поговорили в ток-шоу «Точки над i». «Отсутствие зрения у меня с рождения» Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Павел, расскажите свою историю.

Павел Петручук, незрячий блогер:

Начну, наверное, с того, что отсутствие зрения у меня с рождения. То есть правый глаз у меня с рождения не видел. На левом глазу было светоощущение, какая-то катаракта, потом ее вроде как поправили. Но потом случилась отслойка сетчатки в 2014 году, мне было семь лет. Зрение на левом глазу отсутствует, то есть светоощущение. Недавно врач ставил диагноз, написал: светоощущение под сомнением. Я только такие очень яркие какие-то, если лампочку очень яркую или близко, то есть так вижу на левый глаз. Можно сказать, зрения нет. То есть день от ночи отличить, в принципе, могу, но зрения нет. Я на этом вопросе вообще не заостряю внимание. Я лишь уточнил этот вопрос, потому что многим телезрителям было бы это очень интересно. Это часто задаваемый вопрос мне и людям с подобными сложностями. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Павел, вы пытались как-то лечить, может быть, были какие-то операции?

Павел Петручук:

Сколько их только ни было. Такая толстенная карточка, серьезно. Есть у нас в Минске профессора, доценты, в Москве, Питере и за границей – нет смысла. Юлия Самусенко:

Павел, вы сказали, что у вас этот недуг с рождения. Может быть, это как-то по наследству передалось или родители полностью здоровы? Павел Петручук:

Родители полностью здоровы, да, абсолютно. Поступил и окончил музыкальную школу

Алеся Лакина:

Кто вам помогает, вас мотивирует? Павел Петручук:

Мотивирую меня я в первую очередь. Люди, даже зрячие, в интернете которые смогли что-то добиться, бизнесмены. Алеся Лакина:

Павел, я знаю, вы играете гитаре. Как вы научились этому? Павел Петручук:

Изначально мои родители хотели, как нормальные, благополучные родители все хотят, чтобы их сын, ребенок, наследник имел какие-то навыки, в том числе, чтобы мог как-то себя показать, что он такой. Меня пытались отправлять на разные кружки, секции, к примеру, то есть понравится, не понравится. Много где не брали, где-то мне не нравилось. Так получилось, взяли меня на гитару в Бресте. Я сам из Бреста, мы приехали в Минск по школе, чтобы поступить здесь. Попал на гитару, мне понравилось. Потом здесь в Минске поступил в музыкальную школу, ее окончил уже. Так для себя играю на гитаре, умею. Так научился, педагог где-то там помогал, где-то сам, где-то слушал инструменталистов, классику. Бывает, сел, подбираю песню, свою какую-то сочиняю песню, произведение. Я блогер и хочу этим заниматься