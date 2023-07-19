«Действуют не хуже спецназа». О военной подготовке молодёжи и коварном оружии Запада поговорили с Дёминым и Карпенковым

Запад воюет против нашей страны всеми возможными способами. Вооруженным путем нас не взять, в ход идут экономическое, политическое и культурное давление. Интриги и мягкая сила – это, то что помогло уничтожить СССР. Сейчас это невозможно. Союзному государству есть чем ответить и на этом фронте. Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Демин, актер, режиссер, мастер боевых искусств:

Энергия сумасшедшая от девчонок, парней исходит. Видно, что они занимаются не из-под палки, а любимым делом. И это очень важно, важно видеть горящие глаза молодежи, которую много лет кормили непонятно чем блогеры, лидеры общественного мнения, которых назначали и за кем шла молодежь. А я здесь вижу, как будто мы ничего не упустили, как будто бы все нормально. Как будто две реальности.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси:

Важны спецназы, важны и добровольцы, и оружие, и техника, все это очень важно, но самое главное – это, конечно же, дети. Это нас одухотворяет. Я скажу, что это нас очень сильно очеловечивает. Наша работа очень сложная. Приходится общаться не с самыми лучшими представителями нашего общества, ходить по дну. Где-то угрозы, клевета. Вот если открыть мой мобильный телефон, что мне пишут, это настолько заряжает в этой ситуации – бить врага до самой победы. Дети – это наше будущее, это самое-самое главное, все, что мы делаем на данный момент, это делаем мы для наших детей, для их воспитания. И у нас это очень хорошо получается. 18 военно-патриотических клубов во внутренних войсках, вы видели мощнейший слет, который у нас был, военно-полевой сбор. Министр внутренних дел посещал детей, он поддерживает тему военно-патриотического воспитания. В органах внутренних дел, помимо наших 18 клубов, еще 15 клубов созданы. И все идет по нарастающей. Очень хорошие, подготовленные дети, очень высокий морально-боевой дух. Сама духовная составляющая у детей очень сильная. Я скажу, действуют не хуже спецназа, очень хорошее настроение и у мальчишек, и у девчонок. Занятия по огневой подготовке, по рукопашному бою. Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас в нашем славянском общем доме идут боевые действия, война. Это значит, где-то мы проиграли на культурном, идеологическом, смысловом фронте?

Владислав Демин:

Это 100 %. И те, кто за это отвечал, должны были понести наказание. К сожалению, этого не случилось, но общество ждет этого. И мы на своем уровне начинаем очищаться сами от тех людей, которые были вскормлены совершенно не теми идеалами, не теми понятиями. И мы сейчас сами очищаемся. И я наблюдаю за этим процессом – он болезненный, непростой, кому-то нравится, кому-то нет. Общество разделилось очень сильно. Я думаю, у вас общество тоже разделено. Но несмотря на это, идет обновление, какая-то живая кровь рождается и вливается. И я так рад, что я в это историческое время родился, и мы можем с вами это наблюдать и быть участниками этого процесса. Это, конечно, очень круто. Григорий Азаренок:

Как говорится, по Тютчеву: кто посетил сей мир в его минуты роковые, блажен. Но все время когда думаешь про творческую среду, элиту. В истории и сейчас, как так получилось, что люди, которые присягали советским идеалам, несли этот советский идеал через свои роли в кино, картины и так далее, продали все это за чечевичную похлебку, как это называется? И сейчас этот свой выбор стараются отстаивать: уезжают на Запад, не принимают СВО, не принимают солдат? Актеры, которые играют солдат в вооруженных силах, при этом солдат поливают грязью?

Владислав Демин:

Григорий, я опять же обращаюсь к Федору Тютчеву: умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать – в Россию можно только верить. Вот мы верим в то, что мы сейчас очищаемся от всего наносного. И я честно скажу, что среди актерской братии есть огромное разделение. Режиссеры, актеры, продюсеры – идет большое разделение на тех, кто уехал, кто не разделяет нужды сейчас наши. А мне проще, я, например, родом из Сибири, я всегда был за народ. Я такой человек, что если вокруг меня матери отправляют своих детей на СВО, я буду поддерживать этих матерей, парней, для меня никогда не будет стоять вопрос: правильно или неправильно. Умозрительный вопрос, потому что так решил наш президент, за которого большинство проголосовало. Мой президент. Я пойду за ним и буду делать то, что считаю нужным. А я считаю нужным помогать матерям, нашим ребятам-солдатам. И делать все от себя возможное на культурном фронте, чтобы я не своим языком, а своим творчеством: стихами, песнями, спектаклями – их поддерживал и вдохновлял.

Николай Карпенков:

Телевидение, кино, искусство – очень много в нашей душе занимают. Половина нашей жизни реальная, в которой мы существуем, а вот идеальная – конечно, телевидение. Хорошие фильмы, актеры в жизни многих офицеров и генералов сыграли очень важную роль. Кто-то когда-то посмотрел фильм «Офицеры» и захотел стать офицером. В том числе и я когда-то посмотрел фильм «Офицеры» и решил, что буду обязательно офицером. И вот непременно танкистом. И вот моя мечта исполнилась. Григорий Азаренок:

Мы видим, что на уровне идеологии, смыслов Запад работает очень мощно. Целый украинский народ они свели с ума. И там как раз таки культуре уделяется огромное внимание: песенкам, клипам, артистам и всему остальному. Это просто поставлено на поток. Тем не менее они ожидали, что наше общество настолько расслабленное, аморфное, настолько воспитали это потребительство, что Беларусь в 2020-м рухнет, а Россия при начале СВО рухнет. А почему ни мы, ни вы не рухнули? Что помогло сохранить?

Владислав Демин:

На мой взгляд, наш генетический код, ни больше ни меньше. Код победителей, код, который помог в Великую Отечественную войну выстоять. Нам, нашим народам. И мы действительно упустили свою молодежь, цело поколение, несколько поколений. И на культурном фронте лидерами общественного мнения кто был? Дуди, собчаки и так далее. А за кем шли и идут во многом? За теми, кто в запрещенных сетях (Instagram, Facebook и так далее). Это было у вас, это было в Украине, в России. И это самое крутое идеологическое оружие у Запада. Чтобы через молодежь, наших детей войти и разрушить. Вовремя спохватились. И дай бог нам, вам выстоять в этой непростой войне. Будут запреты, будет неприятие, будет такое ощущение, что лишают нас некой свободы, но эта свобода нас привела к разврату. Григорий Азаренок:

Кинематограф всегда предлагает героя нашего времени, образ эпохи. В свое время он предложил «Интердевочку». И мы все скатились непонятно во что. Потом бандита, крутого бандита, но в начале 2000-х появился новый герой, герой Балабанова – «Брат» и «Брат-2», который спросил: в чем сила, американец? Сейчас творческая среда, культура предлагают этого героя, она его видит среди участников СВО, людей, которые в тылу трудятся, крестьян, которые еще остались?

Владислав Демин:

Я скажу так: этот герой здесь, рядом с нами, но его не видят. Поверьте, делают вид, что видят, что снимают, но никто не видит, не снимает, не пускает на большие экраны. Как шла эта блевотина, так она и идет. Я надеюсь, что когда-то поганой метлой это все будет выметаться. Но огромная либеральная прослойка сидит на должностях, сидят в башнях в нужных (и у вас, и у нас). И вымести за год-два это невозможно. Это десятилетия. Они 30 лет укреплялись, они финансово очень круто стоят. Они себе присвоили институты, направленные на воспитание молодежи, и так их выбить не получится. Мы можем говорить о новых поэтах, рождающихся на Донбассе, на новых территориях. Но они будут там, их не пустят никогда ни на какие каналы, не сделают большие фестивали с их поэзией. Может быть, со временем, но сейчас стойкая либеральная элита себя очень сильно защищает. И будет защищать, пока не погибнет совсем или не займется конформизмом и не начнет подыгрывать нам. Дай бог, чтобы так случилось. Григорий Азаренок:

Но они обречены все равно? Владислав Демин:

Они обречены, потому что уже слишком много жертв, пожертвовано крови, чтобы простить им такое поведение, уже никто не простит.

Григорий Азаренок:

Ваш приезд в Беларусь, мы уже поговорили про детишек, как вам здесь уклад, лад, улицы, быт? Актер больше чувствует, чем «увидел – чисто, красиво» и так далее. Такое понятие утраченное – лад, оно здесь есть? Владислав Демин:

Я вижу, какое здесь отношение к славянам, как они друг за друга стоят. Вижу, что происходит в силовых структурах, какое братство здесь царит. И мне хотелось бы видеть это у нас. Александр Григорьевич сколько сделал для нашей страны, и как они с Владимиром Владимировичем общаются, на каком уровне у них отношения. И мне нравится, что Александр Григорьевич – человек, который помогает, но он лидер своей страны и никогда не скажет о том, что «я под Россией». Он скажет: я это я, Беларуси, мой суверенитет уважайте, я буду помогать вам. Григорий Азаренок:

И за Россию! Владислав Демин:

Да, и за Россию. И это очень круто.