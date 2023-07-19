Азарёнок: «Хитроумные западные деятели – знайте. Лукашенко вам не по зубам! Хоть нож доставайте, хоть эклеры»

Запад воюет против нашей страны всеми возможными способами. Вооруженным путем нас не взять, в ход идут экономическое, политическое и культурное давление. Интриги и мягкая сила – это, то что помогло уничтожить СССР. Сейчас это невозможно. Союзному государству есть чем ответить и на этом фронте. Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Никакой игры свободных сил нет. Есть устремления воль, характеров, есть связи и кланы, группы интересов и тайные планы. И когда конспираторы заводят ввысь волоокие глаза и стонут: теория заговора! Мы отвечаем: практика. Давно практика. И мы вас разоблачим. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Есть несколько мировых событий, которые не объяснить банальными причинно-следственными связями. Вы ничего не поймете по заголовкам газет и выступлениям болтливых витий. Ибо механизмы скрыты. Только скрип шестеренок едва доносится.

Что была перестройка? Почему система вдруг начала пожирать саму себя? Почему вчерашние цензоры и доносчики, партократы и их культурная обслуга стали методично крошить собственную державу? Александр Яковлев открыто признался: «Авторитетом Ленина мы сознательно били по Сталину, а затем Плехановым – по Ленину. Так мы ломали хребет». Внимание, это делал главный идеолог КПСС, человек, прошедший все ступени партийной иерархии, существо, которое зубрило все клятвы: от октябренка до политбюро. Откроем роман Александр Проханова «ЦДЛ». Политическое противостояние Горбачева и Ельцина. За ним наблюдает писатель Куравлев. Государственник и патриот. Но он чувствует, чует холкой, что идет какая-то непонятная игра, что есть некий механизм, и пытается найти его. Полное видео смотрите в нашем Telegram-канале. Цитата: «Работает огромная машина. Подпиливает опоры, разносит вдребезги стены, перекусывает связи, раскалывает плиты». Но он не мог обнаружить глубинную волю, совершавшую разрушение. И вроде бы патриоты стараются противостоять, но слишком тупы для этого. Они не владеют технологией игры. Будущие ГКЧПисты, за которыми Куравлев наблюдает как в формальной, так и в неформальной обстановке, казались ему «недалекими, почти примитивными для того дела, которое затевали». Куравлев не знал, что это за дело, но оно требовало изощренности, гибкого ума.

Григорий Азаренок:

Есть закон Эшби – Шеннона – Винера: управляющая система должна быть сложнее управляемой. Только в этом случае все работает, а управляющие сохраняют свои позиции. Но по мере старения советского руководства будущие архитекторы намеренно упрощали, намеренно ставили тупорезов, дубов, чтобы потом смести их. Очень наглядная иллюстрация. Был у нас один деятель, который сделал массу примирительных шагов по отношению к американцам, секреты им выдавал. И уже после того, как этот плохиш свою измену совершил и оказался не у дел, выясняется, что его деда – колчаковского офицера – расстреляли красные. У одного КГБшника спросили: вы об этом знали? Ответ был: «Конечно, знали! А двигали, потому что это потрясающий крючок, на который мы его подвесили». Они его подвесили, ну-ну. А потом он их подвесил. После Великой Отечественной все поняли – силой нас не взять. И решили сыграть в подкидного. Начали с культуры, прекрасно понимая ее значение. И постепенно создаются своего рода салоны – либеральная тусовочка. По тактическим причинам – иметь канал связи с Западом – руководство это поощряло.

Вышедший роман Куравлева понравился власти, но он также понравился и ее неформальной тени – контролерам сетей «ловцов человеков». И его приглашают на смотрины к некому критику – одному из «мудрецов «Аэропорта» (намек на писательские дома у метро «Аэропорт»). Доброжелатели объясняют: если Куравлев произведет должное впечатление, то путь в блестящее будущее, включая загранпоездки, открыт. Странно управлялась советская литература, размышляет Проханов: с одной стороны, были секретари Союза писателей – бонзы, за которыми – партаппарат, они влиятельны. Но была и другая группа – те, кто тоже создавали репутации, часто влияли на то, кто поедет за границу, а кто не поедет, и так далее. После книги об афганской войне, написанной Куравлевым с государственнических позиций, эти неформальные решалы от него отвернулись, и его место занял Макавин. Помните целые шествия с сожженными партбилетами? Те, кто был обласкан властью, те, кто сделал карьеры с именем Ленина на устах. Вдруг, как по команде, прозрели. А у нас в 20-м уж не так ли было? Все это, кстати, описал еще Всеволод Кочетов в романе «Чего же ты хочешь?» И его сожрали, тусовочка просто растоптала его. А ведь все было предсказано. Власть знала о позиции представителей космополитичного сегмента «творческой интеллигенции», но реагировала весьма сдержанно. Рассказывают, что после просмотра документального фильма «Обыкновенный фашизм» Суслов подошел к Ромму и спросил: «За что же вы нас так не любите?» В фильме латентно проводилась мысль о сходстве гитлеровского и сталинского режимов. И тем не менее без последствий для режиссера. Упаси господь трогать вонючую либерду – хай поднимут, Запад озаботится. А вот, например, патриота Бородина можно и в тюрягу упрятать. Это вам не Солженицын, не либераст, за него мировая лживая интеллигенция не заступится, ему противна сама мысль услужить Западу против своей Родины. Никуда не денется.