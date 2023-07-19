«Уже родился телёнок». Новый молочно-товарный комплекс открыли в Борисовском районе

На открытие приехали губернатор Минской области, председатель Мингорисполкома и министр сельского хозяйства и плодородия. МТК состоит из двух помещений, а также доильно-молочного блока, в котором установлено новейшее оборудование. Оно позволяет управлять селекцией стада и идентифицировать животных.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома: Два этих сарая, плюс животноводческие помещения, плюс доильно-молочный блок и оборудование составляют порядка 5,5 миллиона. Это абсолютно те цифры, которые мы докладывали главе государства и на которые рассчитывали. Вот такие фермы – это оптимальный баланс качества, цены и результата.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: Это самый дешевый вариант при самом новом оборудовании, которое, я так полагаю, мы будем распространять на всю страну. Поголовья хватает своего. Мы видели, что уже в первом сарае у нас стоят нетели. Сегодня уже родился теленок. Поэтому комплектация завершиться в ближайшее время, и комплекс заработает на свою проектную мощность.

Построили здесь и вспомогательные помещения – скважины и водонапорные башни, оборудовали территорию вокруг. В данный момент работы не прекращаются. Сейчас комплектуют собственное поголовье. Также здесь планируется строительство помещения для сухостойных коров с родильным отделением и профилакторий для телят.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

На сегодня мы видим, что действительно созданы очень хорошие условия для содержания скота и для обслуживающего персонала. Потому что очень важно, чтобы человек тоже имел условия: чтобы были душевые, условия для приема пищи. Потому что мы должны понимать, что, если есть люди, то будут и фермы.

Всего в центральном регионе намечено строительство более 30 молочно-товарных ферм. 20 из них возводят при поддержке Мингорисполкома. Работы уже введутся, сдать в эксплуатацию новые МТК планируется до конца года.