«Уже родился телёнок». Новый молочно-товарный комплекс открыли в Борисовском районе

Новости Беларуси. Качественное улучшение условий. В Борисовском районе ввели в эксплуатацию новый молочно-товарный комплекс, рассчитанный на 800 голов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Качественное улучшение условий. В Борисовском районе ввели в эксплуатацию новый молочно-товарный комплекс, рассчитанный на 800 голов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На открытие приехали губернатор Минской области, председатель Мингорисполкома и министр сельского хозяйства и плодородия. МТК состоит из двух помещений, а также доильно-молочного блока, в котором установлено новейшее оборудование. Оно позволяет управлять селекцией стада и идентифицировать животных.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Два этих сарая, плюс животноводческие помещения, плюс доильно-молочный блок и оборудование составляют порядка 5,5 миллиона. Это абсолютно те цифры, которые мы докладывали главе государства и на которые рассчитывали. Вот такие фермы – это оптимальный баланс качества, цены и результата.
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Это самый дешевый вариант при самом новом оборудовании, которое, я так полагаю, мы будем распространять на всю страну. Поголовья хватает своего. Мы видели, что уже в первом сарае у нас стоят нетели. Сегодня уже родился теленок. Поэтому комплектация завершиться в ближайшее время, и комплекс заработает на свою проектную мощность.
Построили здесь и вспомогательные помещения – скважины и водонапорные башни, оборудовали территорию вокруг. В данный момент работы не прекращаются. Сейчас комплектуют собственное поголовье. Также здесь планируется строительство помещения для сухостойных коров с родильным отделением и профилакторий для телят.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
На сегодня мы видим, что действительно созданы очень хорошие условия для содержания скота и для обслуживающего персонала. Потому что очень важно, чтобы человек тоже имел условия: чтобы были душевые, условия для приема пищи. Потому что мы должны понимать, что, если есть люди, то будут и фермы.
Всего в центральном регионе намечено строительство более 30 молочно-товарных ферм. 20 из них возводят при поддержке Мингорисполкома. Работы уже введутся, сдать в эксплуатацию новые МТК планируется до конца года.