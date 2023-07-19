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От курильского чая и маньчжурского ореха до лиственницы. Экскурсия по уникальному саду всего в 5 километрах от Мяделя

19 июля 2023 17:03
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Новости Беларуси. Еще один значимый туристический объект в Минской области – дендрологический сад. В 2022 году его посетили около 9 тысяч человек. К сезону здесь обновили малые архитектурные формы, информационные стенды, аудиогид. Откроет двери обновленный музей леса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

От курильского чая и маньчжурского ореха до лиственницы. Экскурсия по уникальному саду всего в 5 километрах от Мяделя-1

Величественные ели, горные сосны, пихты и душистые розы. Находится этот сказочный сад всего в 5 километрах от Мяделя, в живописном месте между двумя озерами, Нарочь и Мястро.

От курильского чая и маньчжурского ореха до лиственницы. Экскурсия по уникальному саду всего в 5 километрах от Мяделя-4

Уникальный дендрологический сад. Относится он к Национальному парку «Нарочанский». Главная особенность этого места – сохранение природных экосистем в первозданном виде.

От курильского чая и маньчжурского ореха до лиственницы. Экскурсия по уникальному саду всего в 5 километрах от Мяделя-7

Татьяна Станкевич, заведующая дендрологическим садом Национального парка «Нарочанский»:
Наша дендрологическая коллекция составляет более 500 видов и сортов древесно-кустарниковых растений. Кроме того, здесь представлены различные виды травянистых растений.

От курильского чая и маньчжурского ореха до лиственницы. Экскурсия по уникальному саду всего в 5 километрах от Мяделя-10

Вся территория, а это 16 гектаров, разделена на зоны. Есть, например, «Европа-Сибирь». Здесь своим величием поражают лиственницы, дубравы, березняк. «Дальний Восток» – это маньчжурский орех, курильский чай, барбарис Тунберга.

Подробности в видеоматериале.

# Растения и цветы # общество # Дарья Седун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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