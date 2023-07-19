От курильского чая и маньчжурского ореха до лиственницы. Экскурсия по уникальному саду всего в 5 километрах от Мяделя

Новости Беларуси. Еще один значимый туристический объект в Минской области – дендрологический сад. В 2022 году его посетили около 9 тысяч человек. К сезону здесь обновили малые архитектурные формы, информационные стенды, аудиогид. Откроет двери обновленный музей леса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Величественные ели, горные сосны, пихты и душистые розы. Находится этот сказочный сад всего в 5 километрах от Мяделя, в живописном месте между двумя озерами, Нарочь и Мястро.

Уникальный дендрологический сад. Относится он к Национальному парку «Нарочанский». Главная особенность этого места – сохранение природных экосистем в первозданном виде.

Татьяна Станкевич, заведующая дендрологическим садом Национального парка «Нарочанский»:

Наша дендрологическая коллекция составляет более 500 видов и сортов древесно-кустарниковых растений. Кроме того, здесь представлены различные виды травянистых растений.