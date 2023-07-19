Президент наградил белорусских спасателей за ликвидацию последствий землетрясения в Турции

Новости Беларуси. Александр Лукашенко наградил белорусских спасателей, которые ликвидировали последствия землетрясения в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В феврале по поручению Президента в пострадавших от стихии районах работал республиканский отряд специального назначения «Зубр». Ему за время поисково-спасательных работ из-под завалов удалось извлечь шесть человек, которые чудом остались живы.