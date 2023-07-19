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Президент наградил белорусских спасателей за ликвидацию последствий землетрясения в Турции

19 июля 2023 17:00
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко наградил белорусских спасателей, которые ликвидировали последствия землетрясения в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент наградил белорусских спасателей за ликвидацию последствий землетрясения в Турции-1

В феврале по поручению Президента в пострадавших от стихии районах работал республиканский отряд специального назначения «Зубр». Ему за время поисково-спасательных работ из-под завалов удалось извлечь шесть человек, которые чудом остались живы.

Президент наградил белорусских спасателей за ликвидацию последствий землетрясения в Турции-4

Медалью отмечены начальник отряда Игорь Зарембо и его первый заместитель Андрей Метельский, командир отделения центра поисково-спасательных работ и пожаротушения Анатолий Иванчиков, начальник дежурной смены центра оперативного управления Александр Курочкин, оперативные дежурные Дмитрий Мельник, Евгений Высоцкий и Сергей Новичук.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Игорь Зарембо # Андрей Метельский # Фотофакт

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