Действительно ли фонд Сороса уходит из Европы? Подводим итоги большого расследования

В конце августа европейские политические круги потрясла новость: фонд Сороса якобы сворачивает свою деятельность в Евросоюзе. Подвижники либерально-глобалистских идей поникли, сторонники традиционных ценностей и национального суверенитета воспряли духом. Но те и другие поспешили с выводами. Здесь будет уместно вспомнить известную историческую формулу: король умер, да здравствует король! О том, что такое теневая империя Сороса, чем она опасна для народов и государств и почему она живее всех живых, рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Возглавив фонд «Открытое общество», Алекс Сорос решил провести его глубокую перенастройку, сосредоточившись на постсоветском пространстве и Европе в целом, сократив деятельность в государствах Старой Европы. О новых приоритетах в последний день лета он написал в своей авторской колонке для издания Politico с говорящим названием «Сорос не уходит из Европы».