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Действительно ли фонд Сороса уходит из Европы? Подводим итоги большого расследования

14 сентября 2023 12:48
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В конце августа европейские политические круги потрясла новость: фонд Сороса якобы сворачивает свою деятельность в Евросоюзе. Подвижники либерально-глобалистских идей поникли, сторонники традиционных ценностей и национального суверенитета воспряли духом. Но те и другие поспешили с выводами. Здесь будет уместно вспомнить известную историческую формулу: король умер, да здравствует король! О том, что такое теневая империя Сороса, чем она опасна для народов и государств и почему она живее всех живых, рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:
Возглавив фонд «Открытое общество», Алекс Сорос решил провести его глубокую перенастройку, сосредоточившись на постсоветском пространстве и Европе в целом, сократив деятельность в государствах Старой Европы. О новых приоритетах в последний день лета он написал в своей авторской колонке для издания Politico с говорящим названием «Сорос не уходит из Европы».

Действительно ли фонд Сороса уходит из Европы? Подводим итоги большого расследования -1

Действительно ли фонд Сороса уходит из Европы? Подводим итоги большого расследования -3

Действительно ли фонд Сороса уходит из Европы? Подводим итоги большого расследования -5

Действительно ли фонд Сороса уходит из Европы? Подводим итоги большого расследования -7

Действительно ли фонд Сороса уходит из Европы? Подводим итоги большого расследования -9

Действительно ли фонд Сороса уходит из Европы? Подводим итоги большого расследования -11

Надежда Сасс:
Таким образом, Джордж Сорос ушел на покой, но дело его живет. И его давление на Беларусь и другие суверенные государства будет только усиливаться.

Действительно ли фонд Сороса уходит из Европы? Подводим итоги большого расследования -14

Бывают времена, когда привычные правила больше не действуют, и привычный взгляд на мир более не соответствует действительности, просто потому что мир кардинально изменился.

Империя Сороса перестроилась, омолодилась и готовится к натиску на Восток.

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# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Фотофакт

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