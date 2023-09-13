Человек, который будет владеть 25 миллиардами долларов! Рассказываем о сыне Джорджа Сороса

В конце августа европейские политические круги потрясла новость: фонд Сороса якобы сворачивает свою деятельность в Евросоюзе. Подвижники либерально-глобалистских идей поникли, сторонники традиционных ценностей и национального суверенитета воспряли духом. Но те и другие поспешили с выводами. Здесь будет уместно вспомнить известную историческую формулу: король умер, да здравствует король! О том, что такое теневая империя Сороса, чем она опасна для народов и государств и почему она живее всех живых, рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Хотя сам Джордж Сорос, которому в этом году уже исполнилось 93 года, неизбежно уходит в историю, построенная им империя продолжает жить и здравствовать во главе с наследником и продолжателем дела отца – Александром Соросом. С недавних пор он будет распоряжаться активами, оцениваемыми в 25 миллиардов долларов. О нем мало что известно. Из открытых источников мы знаем, что Александр родился в США (в Нью-Йорке) в 1985 году. В 2009-м окончил университет Нью-Йорка, уже на следующий год в процессе получения научной степени в Калифорнийском университете Сорос стал самым активным спонсором политических кампаний из всех студентов страны. Первый свой действительно большой благотворительный вклад Александр Сорос внес в пользу еврейского фонда правосудия. Но несмотря на свой юный возраст, он знаком с сильнейшими мира сего.

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