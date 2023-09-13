Кто виновен в кровавой схватке на территории Украины? Мнения международных экспертов

В конце августа европейские политические круги потрясла новость: фонд Сороса якобы сворачивает свою деятельность в Евросоюзе. Подвижники либерально-глобалистских идей поникли, сторонники традиционных ценностей и национального суверенитета воспряли духом. Но те и другие поспешили с выводами. Здесь будет уместно вспомнить известную историческую формулу: король умер, да здравствует король! О том, что такое теневая империя Сороса, чем она опасна для народов и государств и почему она живее всех живых, рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Украина совершила фатальную ошибку, сделав ставку на заокеанских партнеров, которые собственноручно подписали смертный приговор стране. Мы поинтересовались у европейских политиков и экспертов, кто же виновен в сегодняшней кровавой схватке на территории Украины.

Ласло Тороцкаи, депутат Национального собрания Венгрии, лидер партии «Наша Родина»:

Конфликт в Украине – это не конфликт между украинским и русским народом, а конфликты между этими американскими финансистами и Россией. Поэтому мы не можем поддержать Зеленского и ищем партнеров в ЕС, которые не хотят обслуживать Владимира Зеленского, потому что Зеленский – марионетка всех этих глобалистских финансистов. Например, BlackRock – это американская транснациональная корпорация, которая уже скупила все в Украине, а правительство Зеленского продало им свою страну. Так что все наши партнеры во всех европейских странах воспринимают ситуацию в Украине так же, как и мы.