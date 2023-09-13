Кто виновен в кровавой схватке на территории Украины? Мнения международных экспертов
В конце августа европейские политические круги потрясла новость: фонд Сороса якобы сворачивает свою деятельность в Евросоюзе. Подвижники либерально-глобалистских идей поникли, сторонники традиционных ценностей и национального суверенитета воспряли духом. Но те и другие поспешили с выводами. Здесь будет уместно вспомнить известную историческую формулу: король умер, да здравствует король! О том, что такое теневая империя Сороса, чем она опасна для народов и государств и почему она живее всех живых, рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Украина совершила фатальную ошибку, сделав ставку на заокеанских партнеров, которые собственноручно подписали смертный приговор стране. Мы поинтересовались у европейских политиков и экспертов, кто же виновен в сегодняшней кровавой схватке на территории Украины.
Ласло Тороцкаи, депутат Национального собрания Венгрии, лидер партии «Наша Родина»:
Конфликт в Украине – это не конфликт между украинским и русским народом, а конфликты между этими американскими финансистами и Россией. Поэтому мы не можем поддержать Зеленского и ищем партнеров в ЕС, которые не хотят обслуживать Владимира Зеленского, потому что Зеленский – марионетка всех этих глобалистских финансистов. Например, BlackRock – это американская транснациональная корпорация, которая уже скупила все в Украине, а правительство Зеленского продало им свою страну. Так что все наши партнеры во всех европейских странах воспринимают ситуацию в Украине так же, как и мы.
Никола Римолди, лидер движения «Воля масс» (Швейцария):
Это война США против России, а мы, европейцы, должны держаться вместе, чтобы наш континент не прекратил свое существование. Наши страны – моя, ваша – много страдают от этой империалистической политики, которая выгодна лишь США и транснациональным компаниям. Народы наших стран не хотят конфликтов, не хотят санкций. Это против нашей природы, мы не хотим в этом участвовать. Мы должны быть свободными народами, суверенными государствами, и именно за это мы выступаем. Мы не обязаны участвовать в какой бы то ни было войне – это не наша война.
Лионель Баланд, политический эксперт (Бельгия):
ЕС сейчас фактически находится под контролем США, а США ведут войну против России на территории Украины. Для них важно пресекать любые контакты между Беларусью и Евросоюзом, и единственный шанс это изменить – во время следующих выборов в Европарламент. Но я не думаю, что возможны существенные изменения.
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