Есть вещи, которые нельзя принять – Марзалюк рассказал, на чём строится белорусская историческая политика

Новости Беларуси. Популяризация концепции истории белорусской государственности, продвижение национальных традиций и праздников, сохранение самобытной культуры. В преддверии Дня народного единства в Минске обсуждают проблемы и перспективы сохранения исторической правды и памяти Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая тема конференции заявлена неслучайно. Сегодня исторические факты искажают и переписывают. Информация становится оружием. Главная задача, которая стоит перед белорусскими учеными и политологами, – дать правдивые ответы, на основании которых будет строиться национальная концепция отечественной истории. К ее обсуждению подключились высшие должностные лица, члены правительства, ученые, представители СМИ, музеев и архивов. Это люди, которые работают с информационной повесткой постоянно и должны придерживаться единого мнения и взгляда на ключевые даты и события.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это очень важно, общая повестка, общие подходы и понимание того, что бы кто ни говорил, так как история – дисциплина гуманитарная, это дисциплина глубоко моральная. И принципы морали здесь играют колоссальное значение. Есть какие-то красные черты, которые нельзя переходить. Есть какие-то линии, которые нельзя оправдать. Есть какие-то вещи, которые нельзя принять. Это и составляет каркас белорусской исторической политики. Есть апелляция к историческому прошлому, есть апелляция к конституционным принципам, есть акцент на истории белорусской государственности, которая не вчера началась и не завтра закончится. И есть моменты, которые являются важнейшими болевыми, в том числе нормальное, адекватное прочтение последней мировой войны и Великой Отечественной войны в частности.

Виктор Ватыль, заведующий кафедрой политологии юридического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Есть очень мудрые слова: кто в прошлое стреляет из пистолета, в того будущее стреляет из пушки. Нам очень важен ресурс исторической преемственности поколений. И мы должны понимать, что в этой преемственности очень важное место занимает наша молодежь. Именно она поведет нас дальше. Но у нас есть опыт, и мы должны передавать его.