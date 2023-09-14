Почему нам нужно бороться с глобализмом? Рассказал депутат Национального собрания Венгрии

В конце августа европейские политические круги потрясла новость: фонд Сороса якобы сворачивает свою деятельность в Евросоюзе. Подвижники либерально-глобалистских идей поникли, сторонники традиционных ценностей и национального суверенитета воспряли духом. Но те и другие поспешили с выводами. Здесь будет уместно вспомнить известную историческую формулу: король умер, да здравствует король! О том, что такое теневая империя Сороса, чем она опасна для народов и государств и почему она живее всех живых, рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Алекс Сорос давно и непосредственно погружен в оперативную деятельность фонда Сороса на постсоветском пространстве. Именно он стоит за попытками укрепить влияние глобалистских элит в нашем регионе, разрушить суверенитет Беларуси, России и других государств, проводящих независимую политику.
Ласло Тороцкаи, депутат Национального собрания Венгрии, лидер партии «Наша родина»:
Эти финансисты хотят разрушить европейские традиции, разрушить традиционные европейские государства, хотят создать мировое правительство, конечно же, используют всякого рода НГО, которые работают и в нашей стране (Венгрии) как НГО, но представляют интересы не гражданского общества, а лишь горстки финансистов. Как я сказал, они хотят уничтожить все традиции, наши основные ценности, семьи, государства, церкви, религии – все. Естественно, в итоге эти обезумевшие финансисты хотят уничтожить человеческую расу с помощью идей трансгуманизма и прочих диких измышлений. Вот почему нам необходимо бороться с глобализмом. Это не идеология, не идея. Это всего лишь интересы финансистов. Поэтому мы должны бороться с ними вместе с другими странами, с другими национальными партиями не только Европы, но и всего мира.
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