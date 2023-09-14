Особое внимание – машинам с детьми. Столичная ГАИ проводит профилактические рейды

Добрый день! ГАИ Октябрьского района Минска района. Старший лейтенант милиции Былич. Можно, пожалуйста, ваши документы для проверки? Проверка документов, а вместе с ней и напоминание о правилах безопасности. Столичная Госавтоинспекция проводит профилактические рейды. Правила знают все, но ДТП все равно происходят.

Татьяна Тарасюк, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского района РУВД г. Минска:

За восемь месяцев текущего года в Минске в ДТП пострадали 47 детей. Большая часть из них пострадала, пересекая проезжую часть. Следует отметить, что чаще в ДТП попадают дети 10-12 лет.

Локации выбирают оживленные, где много детей и взрослых, чтобы напомнить: даже переход на зеленый свет может закончиться неприятностями, если заранее не посмотреть налево и направо. Особое внимание уделяется водителям, у которых в салоне есть школьники и дошкольники. Часто дети не любят бустеры и удерживающие устройства, но взрослые должны быть непреклонны и предусмотрительны.

С младшим в поликлинику на плановые осмотры. Со старшим до этого в детский сад, сейчас – школа. С ранних лет в кресле, приучаем, чтобы привыкали. Ради их же безопасности. Разумеется, не обделены вниманием велосипедисты и любители самокатов. Важно, чтобы владельцы современных мобильных железных коней не выходили за рамки установленной скорости передвижения.