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Особое внимание – машинам с детьми. Столичная ГАИ проводит профилактические рейды

14 сентября 2023 11:57
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Добрый день! ГАИ Октябрьского района Минска района. Старший лейтенант милиции Былич. Можно, пожалуйста, ваши документы для проверки?

Проверка документов, а вместе с ней и напоминание о правилах безопасности. Столичная Госавтоинспекция проводит профилактические рейды. Правила знают все, но ДТП все равно происходят.

Особое внимание – машинам с детьми. Столичная ГАИ проводит профилактические рейды-1

Татьяна Тарасюк, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского района РУВД г. Минска:
За восемь месяцев текущего года в Минске в ДТП пострадали 47 детей. Большая часть из них пострадала, пересекая проезжую часть. Следует отметить, что чаще в ДТП попадают дети 10-12 лет.

Особое внимание – машинам с детьми. Столичная ГАИ проводит профилактические рейды-4

Локации выбирают оживленные, где много детей и взрослых, чтобы напомнить: даже переход на зеленый свет может закончиться неприятностями, если заранее не посмотреть налево и направо.

Особое внимание уделяется водителям, у которых в салоне есть школьники и дошкольники. Часто дети не любят бустеры и удерживающие устройства, но взрослые должны быть непреклонны и предусмотрительны.

Особое внимание – машинам с детьми. Столичная ГАИ проводит профилактические рейды-7

С младшим в поликлинику на плановые осмотры. Со старшим до этого в детский сад, сейчас – школа. С ранних лет в кресле, приучаем, чтобы привыкали. Ради их же безопасности.

Разумеется, не обделены вниманием велосипедисты и любители самокатов. Важно, чтобы владельцы современных мобильных железных коней не выходили за рамки установленной скорости передвижения.

Особое внимание – машинам с детьми. Столичная ГАИ проводит профилактические рейды-10

Напомню вам о проезде пешеходных переходов. Вступили в силу новые Правила дорожного движения – велосипедистам и электросамокатчикам на средствах персональной мобильности можно не спешиваться. Но передвигаться по пешеходному переходу вы должны со скоростью пешехода.

Безопасность – превыше всего! Берегите себя и своих детей.

# ГАИ # общество # Диана Лещенко # Фотофакт

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