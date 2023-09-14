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Захват в плен и работа блокпоста – белорусские журналисты продолжают работать на учениях «Военкор-2023»

14 сентября 2023 10:53
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Новости Беларуси. Представители СМИ продолжают выживать в экстремальных условиях. Четвертый день тактико-специального учения «Военкор-2023» начался для них в четыре утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Захват в плен и работа блокпоста – белорусские журналисты продолжают работать на учениях «Военкор-2023»-1

В это время на лагерь участников маневров было совершено нападение. Несколько журналистов попали в плен, а остальные находились под контролем захватчиков. Это один из элементов интенсивной психологической подготовки представителей СМИ.

Захват в плен и работа блокпоста – белорусские журналисты продолжают работать на учениях «Военкор-2023»-4

Сейчас же участники учения справляются с очередным заданием. Им нужно в кратчайшие сроки создать фоторепортаж, статью или видеосюжет на определенную тему. Одно из подразделений готовило материал о работе блокпоста. По легенде, двое мужчин на автомобиле попытались провезти в населенный пункт запрещенные предметы для дальнейшей продажи. Во время досмотра военнослужащие нашли пистолет в багажнике нарушителя, его задержали.

Захват в плен и работа блокпоста – белорусские журналисты продолжают работать на учениях «Военкор-2023»-7

Военнослужащий сил специальных операций:
Блокпост действительно является важным стратегическим объектом, поскольку он выставляется либо вблизи от населенного пункта, либо где-то в пределах его видимости, в километре-двух. Для его это делается? Чтобы не допустить провоза запрещенных предметов, таких как оружие, наркотические средства, боеприпасы.

Захват в плен и работа блокпоста – белорусские журналисты продолжают работать на учениях «Военкор-2023»-10

Анастасия Целюк, специальный корреспондент «СБ. Беларусь сегодня»:
Такие занятия, как сегодняшние, дают возможность применить полученные знания за эти три дня теоретические и практические на практике. Мы присутствовали на работе блокпоста. В случае если журналисты будут выезжать на границу или в другие страны, у нас есть понимание того, как работает блокпост.

Захват в плен и работа блокпоста – белорусские журналисты продолжают работать на учениях «Военкор-2023»-13

Уже завтра, 15 сентября, заключительный, пятый день тактико-специального учения. Предстоящую ночь журналисты проведут в лесу. Спать они будут в палатках, которые сами построят из веток деревьев и другой растительности.

# Военные учения # общество # Анастасия Целюк # Фотофакт

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