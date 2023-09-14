Захват в плен и работа блокпоста – белорусские журналисты продолжают работать на учениях «Военкор-2023»

Новости Беларуси. Представители СМИ продолжают выживать в экстремальных условиях. Четвертый день тактико-специального учения «Военкор-2023» начался для них в четыре утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В это время на лагерь участников маневров было совершено нападение. Несколько журналистов попали в плен, а остальные находились под контролем захватчиков. Это один из элементов интенсивной психологической подготовки представителей СМИ.

Сейчас же участники учения справляются с очередным заданием. Им нужно в кратчайшие сроки создать фоторепортаж, статью или видеосюжет на определенную тему. Одно из подразделений готовило материал о работе блокпоста. По легенде, двое мужчин на автомобиле попытались провезти в населенный пункт запрещенные предметы для дальнейшей продажи. Во время досмотра военнослужащие нашли пистолет в багажнике нарушителя, его задержали.

Военнослужащий сил специальных операций:

Блокпост действительно является важным стратегическим объектом, поскольку он выставляется либо вблизи от населенного пункта, либо где-то в пределах его видимости, в километре-двух. Для его это делается? Чтобы не допустить провоза запрещенных предметов, таких как оружие, наркотические средства, боеприпасы.

Анастасия Целюк, специальный корреспондент «СБ. Беларусь сегодня»:

Такие занятия, как сегодняшние, дают возможность применить полученные знания за эти три дня теоретические и практические на практике. Мы присутствовали на работе блокпоста. В случае если журналисты будут выезжать на границу или в другие страны, у нас есть понимание того, как работает блокпост.