В Минской области капитально отремонтировали свыше сотни жилых домов. Наибольшее число объектов находится в Борисовском районе. 14 многоэтажек здесь уже заметно преобразились, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дом 24 по бульвару Комарова 70-го года постройки. Обновления требовались. Здесь проведен не только капитальный ремонт, но и тепловая реабилитация здания. Кроме того, освежили кровлю, установили парапеты. В подъезде на смену деревянным окнам – современные стеклопакеты. Заменено холодное и горячее водоснабжение, а также канализационные трубы. Создана и безбарьерная среда.