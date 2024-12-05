В Минской области капитально отремонтировали свыше сотни жилых домов
В Минской области капитально отремонтировали свыше сотни жилых домов. Наибольшее число объектов находится в Борисовском районе. 14 многоэтажек здесь уже заметно преобразились, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Дом 24 по бульвару Комарова 70-го года постройки. Обновления требовались. Здесь проведен не только капитальный ремонт, но и тепловая реабилитация здания. Кроме того, освежили кровлю, установили парапеты. В подъезде на смену деревянным окнам – современные стеклопакеты. Заменено холодное и горячее водоснабжение, а также канализационные трубы. Создана и безбарьерная среда.
Татьяна Павловец:
Нравится, посмотрите, какой красивый дом. Трубы поменяли в квартире, сделали культурно, молодцы. Все красиво. Месяца два или три делали.
Леонид Варавко, главный инженер службы заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района:
Как правило, это дома больше 50 лет. Это перспективная программа, то есть она написана на 5 лет. В следующем году эта программа закрывается. И будет новая на следующую пятилетку. Капитальный ремонт, на него отводится в среднем 3-6 месяцев в зависимости от дома.
На завершающей стадии еще 4 объекта. До конца года они предстанут в новом образе. Капитальный ремонт одного дома в среднем занимает от 3 до 6 месяцев.