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Генсек НОК Беларуси: «Время наших побед» – это про здесь и сейчас

05 декабря 2024 14:06
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«Время наших побед»! Грандиозное спортивно-развлекательное шоу готовят в Беларуси. Оно пройдет уже в эту субботу под сводами «Минск-Арены».

Горносько о «Времени наших побед»: я даже не сомневалась, что буду принимать участие.

Генсек НОК Беларуси: «Время наших побед» – это про здесь и сейчас-2

Ксения Санкович, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси:
«Время наших побед» – это про здесь и сейчас. И не нужно ждать какого-то более лучшего момента, времени, чтобы начать действовать, любить, созидать, вдохновлять, рисковать. Так как на это мероприятие будет приглашено очень много молодежи, студентов. Хотелось бы сказать этим шоу, что, ребята, все в ваших руках.

# Спорт Беларуси # Белорусские спортсмены

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