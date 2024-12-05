Генсек НОК Беларуси: «Время наших побед» – это про здесь и сейчас

Ксения Санкович, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси:

«Время наших побед» – это про здесь и сейчас. И не нужно ждать какого-то более лучшего момента, времени, чтобы начать действовать, любить, созидать, вдохновлять, рисковать. Так как на это мероприятие будет приглашено очень много молодежи, студентов. Хотелось бы сказать этим шоу, что, ребята, все в ваших руках.