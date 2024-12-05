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И тогда, и теперь он энергичный, только повзрослевший! Пенсионерка из Мостов о Лукашенко

05 декабря 2024 16:23
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

И тогда, и теперь он энергичный, только повзрослевший! Пенсионерка из Мостов о Лукашенко-2

Ирина Сосновская, пенсионерка:
И тогда, и теперь он энергичный, только теперь повзрослевший. А та доброта, которая заложена, видимо, с пеленок, она и осталась. Он мог бы меня не обнимать, мог бы поблагодарить, однако же он сделал по-сыновьи.

Мне Президент показался хорошим человеком. Кроме того, какая у него должность, но, несмотря на свою занятость (я вообще не знаю, когда он отдыхает), ему хватило времени даже и на это, чтобы пять минут со мной постоять на сцене.

# Интервью # Виктория Ходосок

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