И тогда, и теперь он энергичный, только повзрослевший! Пенсионерка из Мостов о Лукашенко

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Ирина Сосновская, пенсионерка:

И тогда, и теперь он энергичный, только теперь повзрослевший. А та доброта, которая заложена, видимо, с пеленок, она и осталась. Он мог бы меня не обнимать, мог бы поблагодарить, однако же он сделал по-сыновьи.

Мне Президент показался хорошим человеком. Кроме того, какая у него должность, но, несмотря на свою занятость (я вообще не знаю, когда он отдыхает), ему хватило времени даже и на это, чтобы пять минут со мной постоять на сцене.