«Даже реагировать не хочу». Что Лукашенко ответил тем, кто считает субботники нарушением трудового законодательства?

Новости Беларуси. Субботник – одно из мероприятий, которое стоило позаимствовать из советских времен, уверен Александр Лукашенко. Президент как никто другой знает, как важен порядок и в делах, и на земле. В 2022 году для трудовой субботы глава государства выбрал символичную локацию – Хатынь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Каждый год, как ни субботник, начинается история, особенно в интернете любит определенная часть нашего общества рассказывать о том, что нарушается законодательство. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Трудовой закон. Алена Сырова:

Конечно. Что вы думаете по этому поводу?