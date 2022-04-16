«Даже реагировать не хочу». Что Лукашенко ответил тем, кто считает субботники нарушением трудового законодательства?
Новости Беларуси. Субботник – одно из мероприятий, которое стоило позаимствовать из советских времен, уверен Александр Лукашенко. Президент как никто другой знает, как важен порядок и в делах, и на земле. В 2022 году для трудовой субботы глава государства выбрал символичную локацию – Хатынь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Каждый год, как ни субботник, начинается история, особенно в интернете любит определенная часть нашего общества рассказывать о том, что нарушается законодательство.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Трудовой закон.
Алена Сырова:
Конечно. Что вы думаете по этому поводу?
Александр Лукашенко:
Я это знаю и это слышал не один раз. И на эту дикую глупость я даже реагировать не хочу. Мы никого не заставляем. Дело добровольное. Если ты хочешь в данном случае поработать во имя этих людей, которые были сожжены… Они хотели жить. Детки, да и не только дети. Они жить хотели, их сожгли. Мы хотим отдать дань памяти тем людям. Мы пришли. Если мерзавец какой-то хочет забыть это, перечеркнуть (это мы видим по южной соседке), это его дело. Мы с этим будем бороться, и жестоко. Поэтому никто никого не заставляет работать на свою родину. И посмотрите, почти 100 % людей – и, уверен, даже тех, кто может рассуждать таким образом – они выходят, стыдно же сидеть дома, когда миллионы людей вышли и работают. Все лучшее из тех советских времен надо сохранить и перенести в нашу историю. Субботник – одно из таких мероприятий, которое стоило взять оттуда и перенести сюда. Это традиции, а традициями жив наш народ.
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