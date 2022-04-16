«Есть определённые правила подсочки». В Клецком лесхозе собирают берёзовый сок

Новости Беларуси. Удивительные контрасты природы – совсем по-весеннему плачут березы, но лес укрыт снежным покрывалом. Сезон заготовки начался вовремя, только погода сыграла первоапрельскую шутку, подкинув снега, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

Мы сейчас в одном из лесничеств Клецкого района, где уже неделю, как собирают березовый сок. Говорят, такая прохладная погода даже на руку. Сейчас узнаем, как собрать этот природный напиток в промышленных масштабах, при этом не навредить деревьям.

Чтобы услышать сочную капель, отправляйтесь на делянку подальше от оживленных трасс. Ранней весной, когда температура уже плюсовая, а почки еще не распустились – самое время собирать березовый сок.

Точно обозначить временное окно сбора этого нектара не получится. Но эту песню вполне можно считать инструкцией к началу сезона. Ведь березовый сок – вестник весеннего пробуждения природы. В наших широтах, как правило, это середина марта – начало апреля. Причем сезон разнится даже в границах Минской области. Южные районы традиционно приступают первыми. Для клетчан, например, березовый сок можно считать фирменным напитком. Яна Шипко:

Кажется, зима такая вокруг. Но процесс, коль уж пошел, не остановить, так я понимаю?

Сергей Вабищевич, главный инженер Клецкого лесхоза:

Конечно, природа берет свое. Оживает, начинается сокодвижение. Даже опадки в виде снега, которые мешают работе, не дают соку остановиться.

– Год на год не приходится, когда сезон начинается?

– Конечно, разные сезоны, по продолжительности заготовки березового сока. Все зависит от того, как быстро и как долго идет равномерная погода. От того, как быстро приходит тепло. Насколько оно, скажем так, резко приходит.

«Плач березы» длится две – от силы три недели. Если запускает сокодвижение весеннее солнце, то резкое потепление может значительно сократить сезон заготовки. Талые осадки сейчас разве что усложняют работу сборщиков. В остальном «зимний привет» дает возможность дольше собирать этот природный дар.

– Получается, такая погода попрохладнее, наоборот, на руку?

– Конечно, в плане заготовки березового сока, чем дольше сохраняется такая равномерная температура, не более десяти градусов по Цельсию, это позволяет удлинить период заготовки березового сока.

– А какие были рекорды, когда самый ранний сезон наступал?

– Раньше всего, на моей памяти, сезон был, когда началась сдача березового сока, 28 февраля. Год не помню, но на моей памяти такое было.

– А как вы определяете, что уже пора?

– По среднесуточной температуре, когда приходит устойчивый плюс, утром бывают небольшие еще минусовые температуры – самое оптимальное время для сокодвижения.

Ученые говорят: движение сока – что будильник для природы. Так деревья восстанавливаются после зимы. Береза, словно из кладовой, черпает из корней накопленные запасы. Крахмал в корнях разлагается до сахаров. Вместе с водой они поднимаются наверх, чтобы питать будущую листву. Именно глюкоза и придает березовому нектару сладковатый привкус. Яна Шипко:

Даже сладковатый. Удивительное дерево, которое так просто делится с нами эликсиром здоровья.

Процесс этот довольно быстротечный. Как только появится зеленая крона, она начнет активно вытягивать влагу из корневой системы. И та будет испаряться с поверхности листвы. Береза готова делиться своим соком. И все-таки не даром процесс этот называют «плачем». Если забрать слишком много нектара, дерево можно погубить. Потому для сбора сока в промышленных масштабах выбирают делянки, которые готовятся под скорую рубку.