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«Есть определённые правила подсочки». В Клецком лесхозе собирают берёзовый сок

16 апреля 2022 16:15
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Новости Беларуси. Удивительные контрасты природы – совсем по-весеннему плачут березы, но лес укрыт снежным покрывалом. Сезон заготовки начался вовремя, только погода сыграла первоапрельскую шутку, подкинув снега, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

«Есть определённые правила подсочки». В Клецком лесхозе собирают берёзовый сок-1

Яна Шипко, корреспондент:
Мы сейчас в одном из лесничеств Клецкого района, где уже неделю, как собирают березовый сок. Говорят, такая прохладная погода даже на руку. Сейчас узнаем, как собрать этот природный напиток в промышленных масштабах, при этом не навредить деревьям.

«Есть определённые правила подсочки». В Клецком лесхозе собирают берёзовый сок-4

Чтобы услышать сочную капель, отправляйтесь на делянку подальше от оживленных трасс. Ранней весной, когда температура уже плюсовая, а почки еще не распустились – самое время собирать березовый сок.

«Есть определённые правила подсочки». В Клецком лесхозе собирают берёзовый сок-7

Точно обозначить временное окно сбора этого нектара не получится. Но эту песню вполне можно считать инструкцией к началу сезона. Ведь березовый сок – вестник весеннего пробуждения природы. В наших широтах, как правило, это середина марта – начало апреля. Причем сезон разнится даже в границах Минской области. Южные районы традиционно приступают первыми. Для клетчан, например, березовый сок можно считать фирменным напитком.

Яна Шипко:
Кажется, зима такая вокруг. Но процесс, коль уж пошел, не остановить, так я понимаю?

«Есть определённые правила подсочки». В Клецком лесхозе собирают берёзовый сок-10

Сергей Вабищевич, главный инженер Клецкого лесхоза:
Конечно, природа берет свое. Оживает, начинается сокодвижение. Даже опадки в виде снега, которые мешают работе, не дают соку остановиться.
– Год на год не приходится, когда сезон начинается?
– Конечно, разные сезоны, по продолжительности заготовки березового сока. Все зависит от того, как быстро и как долго идет равномерная погода. От того, как быстро приходит тепло. Насколько оно, скажем так, резко приходит.

«Есть определённые правила подсочки». В Клецком лесхозе собирают берёзовый сок-13

«Плач березы» длится две – от силы три недели. Если запускает сокодвижение весеннее солнце, то резкое потепление может значительно сократить сезон заготовки. Талые осадки сейчас разве что усложняют работу сборщиков. В остальном «зимний привет» дает возможность дольше собирать этот природный дар.

«Есть определённые правила подсочки». В Клецком лесхозе собирают берёзовый сок-16

– Получается, такая погода попрохладнее, наоборот, на руку?
– Конечно, в плане заготовки березового сока, чем дольше сохраняется такая равномерная температура, не более десяти градусов по Цельсию, это позволяет удлинить период заготовки березового сока.
– А какие были рекорды, когда самый ранний сезон наступал?
– Раньше всего, на моей памяти, сезон был, когда началась сдача березового сока, 28 февраля. Год не помню, но на моей памяти такое было.

«Есть определённые правила подсочки». В Клецком лесхозе собирают берёзовый сок-19

– А как вы определяете, что уже пора?
– По среднесуточной температуре, когда приходит устойчивый плюс, утром бывают небольшие еще минусовые температуры – самое оптимальное время для сокодвижения.

«Есть определённые правила подсочки». В Клецком лесхозе собирают берёзовый сок-22

Ученые говорят: движение сока – что будильник для природы. Так деревья восстанавливаются после зимы. Береза, словно из кладовой, черпает из корней накопленные запасы. Крахмал в корнях разлагается до сахаров. Вместе с водой они поднимаются наверх, чтобы питать будущую листву. Именно глюкоза и придает березовому нектару сладковатый привкус.

Яна Шипко:
Даже сладковатый. Удивительное дерево, которое так просто делится с нами эликсиром здоровья.

«Есть определённые правила подсочки». В Клецком лесхозе собирают берёзовый сок-25

Процесс этот довольно быстротечный. Как только появится зеленая крона, она начнет активно вытягивать влагу из корневой системы. И та будет испаряться с поверхности листвы. Береза готова делиться своим соком. И все-таки не даром процесс этот называют «плачем». Если забрать слишком много нектара, дерево можно погубить. Потому для сбора сока в промышленных масштабах выбирают делянки, которые готовятся под скорую рубку.

«Есть определённые правила подсочки». В Клецком лесхозе собирают берёзовый сок-28

– Есть ли какие-то правила, как выбирать делянку под сбор сока именно промышленную?

«Есть определённые правила подсочки». В Клецком лесхозе собирают берёзовый сок-31

Сергей Вабищевич:
При промышленной заготовке необходимо подбирать участки, которые в ближайшее время будут назначены под рубку главного пользования, в ближайшем пятилетнем периоде.
– То есть выбираются деревья, которые, так сказать, уже доживают свой век?
– Можно и так сказать.
– Все равно же вы, наверное, соблюдаете правила, чтобы не навредить дереву?
– Конечно, есть определенные правила подсочки. По высоте, по ширине реза, по расстоянию между резами, по количеству самих резов на дереве – вот это все соблюдаем.

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# Березовый сок # общество # Яна Шипко # Сергей Вабищевич # Фотофакт

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