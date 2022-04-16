Прямой эфир

«Потом сфотографируетесь». Александр Лукашенко показал журналистам, как сажать деревья

16 апреля 2022 16:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Субботник – одно из мероприятий, которое стоило позаимствовать из советских времен, уверен Александр Лукашенко. Президент как никто другой знает, как важен порядок и в делах, и на земле. В этом году для трудовой субботы глава государства выбрал символичную локацию – Хатынь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В 2023 году Беларусь будет отмечать 80-ю годовщину трагедии этой деревни. Потому сейчас мемориальный комплекс активно готовится к реконструкции и капитальному ремонту. Это, в первую очередь, дань уважения непокоренным героям и моральный долг белорусов.  

«Потом сфотографируетесь». Александр Лукашенко показал журналистам, как сажать деревья -1

Руку к общему делу приложили и журналисты. Озеленение, может, и не конек творческих работников, но рядом было у кого поучиться. Как обращаться с саженцами, Президент и сам показал детально.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Вот смотри.  

Алена Сырова, СТВ:  
Мастер-класс.  

«Потом сфотографируетесь». Александр Лукашенко показал журналистам, как сажать деревья -4

Александр Лукашенко:  
Ровненько, вот так. Поднимать не надо высоко. Зачем? Вот, засыпай просто.  

– А не надо прибивать?  

«Потом сфотографируетесь». Александр Лукашенко показал журналистам, как сажать деревья -7

Александр Лукашенко:  
Не, вот так вот. Топчи хорошо. Вы потом сфотографируетесь возле дерева.  

Лукашенко о западных дипломатах: не верьте всем их поклонам, им глубоко наплевать на эту историю (здесь подробности).  

# Субботники в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Ксения Худолей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Есть определённые правила подсочки». В Клецком лесхозе собирают берёзовый сок
16 апреля 2022 16:15

«Есть определённые правила подсочки». В Клецком лесхозе собирают берёзовый сок

Григорий Азарёнок: «Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Всегда надо помнить об этом»
16 апреля 2022 16:11

Григорий Азарёнок: «Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Всегда надо помнить об этом»

«Лётчик-инструктор – это тоже педагог, отец». Кто и как в Беларуси обучает курсантов лётной академии
16 апреля 2022 15:58

«Лётчик-инструктор – это тоже педагог, отец». Кто и как в Беларуси обучает курсантов лётной академии