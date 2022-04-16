«Потом сфотографируетесь». Александр Лукашенко показал журналистам, как сажать деревья
Новости Беларуси. Субботник – одно из мероприятий, которое стоило позаимствовать из советских времен, уверен Александр Лукашенко. Президент как никто другой знает, как важен порядок и в делах, и на земле. В этом году для трудовой субботы глава государства выбрал символичную локацию – Хатынь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2023 году Беларусь будет отмечать 80-ю годовщину трагедии этой деревни. Потому сейчас мемориальный комплекс активно готовится к реконструкции и капитальному ремонту. Это, в первую очередь, дань уважения непокоренным героям и моральный долг белорусов.
Руку к общему делу приложили и журналисты. Озеленение, может, и не конек творческих работников, но рядом было у кого поучиться. Как обращаться с саженцами, Президент и сам показал детально.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот смотри.
Алена Сырова, СТВ:
Мастер-класс.
Александр Лукашенко:
Ровненько, вот так. Поднимать не надо высоко. Зачем? Вот, засыпай просто.
– А не надо прибивать?
Александр Лукашенко:
Не, вот так вот. Топчи хорошо. Вы потом сфотографируетесь возле дерева.
Лукашенко о западных дипломатах: не верьте всем их поклонам, им глубоко наплевать на эту историю (здесь подробности).