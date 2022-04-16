Лукашенко о западных дипломатах: не верьте всем их поклонам, им глубоко наплевать на эту историю

Новости Беларуси. Около 2,5 миллиона белорусов приняли участие в общенациональном субботнике. 16 апреля в мемориальном комплексе «Хатынь» вместе с командой работал и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Около 2,5 миллиона белорусов приняли участие в общенациональном субботнике. 16 апреля в мемориальном комплексе «Хатынь» вместе с командой работал и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В настоящее время начинается реализация масштабного проекта по капитальному ремонту с реконструкцией. Предусмотрено обновление территории, модернизация существующих зданий и строительство нового музея. Подробности.
Глава государства также ответил на вопросы журналистов. Они интересовались отношением Президента к недавним бесчинствам в Бухенвальде, где наш государственный флаг бесцеремонно заменили. В ответ белорусы потребовали у главы дипмиссии заработать прощение работой на субботнике. Дипломат, как и ожидалось, сегодня не появился.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У них это стало модой: прийти, поплакаться, извиниться, какие они бедные, как они здесь плохо поступили. Помните, приехали из Австрии и Германии. Казалось бы, все – освятили нашу землю. Они никогда не прикоснутся к этой святыни грязными руками. Что произошло потом? Санкции, санкции, санкции. Они начали против нас информационную, потом экономическую войну. Поэтому не верьте всем их поклонам и так далее. Они делают свое англосакское дело, как это у вас принято называть, или коллективного Запада. Им глубоко наплевать на эту историю и на то, что произошло с этими бедолагами – полутора сотнями детишек, женщин, стариков. Им на это глубоко наплевать. И этому послу, и другим послам. Когда-нибудь я это сделаю. Обобщим все документально и вам вывалим, чем они здесь занимаются. Вы ужаснетесь. Это уже не нацики даже, это уже сродни фашизму – то, что они здесь делают в Беларуси. Это видно в виде этих санкций и давления на Беларусь.
В общении затронули не только повестку этого дня, но и прошедший визит в Россию, а также связанные с ним инсинуации.