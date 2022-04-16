Лукашенко о западных дипломатах: не верьте всем их поклонам, им глубоко наплевать на эту историю

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У них это стало модой: прийти, поплакаться, извиниться, какие они бедные, как они здесь плохо поступили. Помните, приехали из Австрии и Германии. Казалось бы, все – освятили нашу землю. Они никогда не прикоснутся к этой святыни грязными руками. Что произошло потом? Санкции, санкции, санкции. Они начали против нас информационную, потом экономическую войну. Поэтому не верьте всем их поклонам и так далее. Они делают свое англосакское дело, как это у вас принято называть, или коллективного Запада. Им глубоко наплевать на эту историю и на то, что произошло с этими бедолагами – полутора сотнями детишек, женщин, стариков. Им на это глубоко наплевать. И этому послу, и другим послам. Когда-нибудь я это сделаю. Обобщим все документально и вам вывалим, чем они здесь занимаются. Вы ужаснетесь. Это уже не нацики даже, это уже сродни фашизму – то, что они здесь делают в Беларуси. Это видно в виде этих санкций и давления на Беларусь.