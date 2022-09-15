«Выдающемуся польскому сыну». На могиле Эмиля Чечко установили памятник

Новости Беларуси. Беларусь всегда принимала людей, которые нуждались в защите и помощи, несмотря на их национальность и вероисповедание. Мы помним и ценим поступки во благо идей мира и справедливости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. История польского военнослужащего Эмиля Чечко, который в конце 2021 года бежал от преступных приказов командиров и перешел на нашу территорию, 15 сентября прозвучала вновь. На кладбище, где захоронили посла правды, приехали белорусские и польские активисты. Все подробности у корреспондента Константина Герцева.

Константин Герцев, корреспондент:

В агрогородке Долгиново Вилейского района опять многолюдно. В начале мая на местном воинском кладбище похоронили поляка Эмиля Чечко. Тот самый, который в разгар миграционного кризиса на белорусско-польской границе перешел на нашу территорию, чтобы всему миру рассказать о зверствах со стороны уже бывших сослуживцев. Сегодня его могилу освятили.

Ксендз Алейза, настоятель костела:

Мы абавязаны дапамагчы Богу, каб ён прыняў яго да збаўлення. Таму праз малітвы, магілы, праз кветкі, лампадкі, якія нам напамінаюць пра гэтага чалавека, мы з пашанай адносімся да кожнага памерлага, так павінна быць.

Для официальной Варшавы он – дезертир, для Беларуси – амбассадор правды. С конца 2021 года до 17 марта, дня его смерти, он жил идеей справедливости и свободы слова, которая Польше была так неудобна. Несмотря на бесчеловечное давление на родных и близких, молчать он не мог. Как Эмиль признавался в интервью, увиденное на границе даже спустя месяцы не укладывалось в голове. Такое не забывается никогда.

Дмитрий Беляков, директор центра «Системная правозащита»:

Эмиль Чечко открыл глаза на преступления, которые происходят на территории Польши, не только белорусам, куда он пришел за помощью, возможностью сказать слово, но и, конечно, полякам и всему остальному миру. Это был честный и порядочный человек.

Александр Плавинский, историк-исследователь:

Везде есть люди, которые совершают нетривиальные шаги, и его шаг сейчас мы можем оценить по прошествии такого времени. Первое, что произошло – поляки перестали убивать мигрантов. Когда он рассказал, что там творилось, сразу изменилась политика миграционная, во-первых. Во-вторых, они уже стали вести политику более мягкую, не такую настырную, как раньше было: вот, мигранты, мигранты, мигранты. Видите, он перешел, рассказал правду – и сразу их пыл воинствующий утих.

Поступок Эмиля стал своеобразным призывом к согражданам. Если есть что сказать и молчать нет силы, не стоит бояться властей. В мире еще остались страны, где правда имеет вес. Поэтому в Беларусь продолжают приезжать польские активисты, сегодня они были и на могиле Чечко. Михал Мишталь, польский активист:

Действительно, в Польше об Эмиле Чечко распространяется информация, что он преступник, и у него, безусловно, не было возможности приехать обратно на родину. То, что Эмиль совершил, фактически героический поступок, решил рассказать правду, не смог с этим мириться – это большое дело.

Правда Чечко на время приостановила массовую гибель людей на польской границе. Как бы ни старалась Варшава, такое скрыть в современных медиареалиях просто невозможно. Но избиения мигрантов продолжаются до сих пор, попадает всем: и беременным женщинам и детям. Памятник Эмилю в Долгиново больше чем надгробная плита, это знак памяти всех жертв польских силовиков, им же адресовано его последнее вечное обращение.