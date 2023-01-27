«Даже если для вас это шок». Как быть родителям, если узнали о ранней половой связи ребёнка? Советы психолога
Первый опыт романтических отношений оставляет глубокий след в жизни каждого человека. Обещания любить всю жизнь, безумная страсть и желание быть вместе каждую минуту – все это движет пылкими влюбленными. Кому-то первая любовь приносит вдохновение и наслаждение, а кому-то лишь боль и разочарование. О том, как не ранить влюбленного подростка, почему эти чувства невозможно забыть и как прошлые отношения становятся шаблоном для будущих, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Чем чревата ранняя половая связь? Я знаю, что у вас есть интересные истории на эту тему.
Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог:
Клиентские случаи. Часто приходят ко мне как с ранними, так и поздними. Немного расскажу и про раннее вступление, и позднее. Раннее, когда девочка не понимает, что происходит – это для нее огромная травматизация. Она приходит домой, рассказывает маме в шоке. На нее сразу накидываются родители, и после этого она принимает решение: вообще никогда не вступать ни в какие отношения. Потому что для нее вступление в отношения с мужчиной – это небезопасно. Причем настолько, что на самом деле вплоть до того, что нет, ни в коем случае никаких мужчин в моей жизни не должно быть. То есть здесь очень важна позиция родителей. Если к вам ребенок пришел с тем, что произошло, пожалуйста, постарайтесь себя, даже если для вас это шок, как-то сдержать.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Очень сложно.
Виктория Протас:
Да. Был клиентский случай, когда мама потащила своего ребенка в милицию писать заявление. Вы представьте, как это было для ребенка. Эксперт – там нужно было пройти гинеколога. То есть для нее это была такая травматизация, что через год ей поставили шизофрению. Я вам просто объясняю.
Ольга Шерснева:
Что делать в таких случаях тогда? Не тащить в милицию?
Виктория Протас:
Очень важна реакция родителей, потому что мама – это для человека значимый взрослый. То есть человек пришел и сказал: «Мама, со мной такое произошло! Я не знаю, что с этим делать». Это хорошо, что она уже пришла или он пришел и сказал.
Ольга Шерснева:
То есть уже доверие ребенку есть?
Виктория Протас:
Уже доверие есть. Важна ваша реакция. Прошу родителей грамотно реагировать, потому что даже если это для вас шок, потому что, бывает, приходят в разном возврате, вы же прекрасно это понимаете, не нужно сразу куда-то тащить. Успокойтесь, сядьте, выслушайте, чтобы ребенок смог выговориться. Создайте безопасную обстановку, успокойте ребенка, а потом уже принимайте какие-то решения.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Родителям бывает непросто найти общий язык. Как и когда говорить с ребенком о любви и сексе?
«Похоронить любовь». Как кризисная психология может помочь справиться с потерей близкого человека?
«Сошлись и живут вместе». Как первая любовь может стать судьбой? История белорусов