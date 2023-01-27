«Даже если для вас это шок». Как быть родителям, если узнали о ранней половой связи ребёнка? Советы психолога

Первый опыт романтических отношений оставляет глубокий след в жизни каждого человека. Обещания любить всю жизнь, безумная страсть и желание быть вместе каждую минуту – все это движет пылкими влюбленными. Кому-то первая любовь приносит вдохновение и наслаждение, а кому-то лишь боль и разочарование. О том, как не ранить влюбленного подростка, почему эти чувства невозможно забыть и как прошлые отношения становятся шаблоном для будущих, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Чем чревата ранняя половая связь? Я знаю, что у вас есть интересные истории на эту тему.