«Перед работниками моя совесть чиста». Поговорили с сотрудницей организации, которая не платила белорусам на заработках

Новости Беларуси. Работа вахтовым методом – трудовой процесс, который проходит вне места проживания работника, зачастую даже вне родной страны. Оплачивается сдельно либо по количеству отработанных часов. При этом работник получает не только временное трудоустройство, но также проживание, питание и трансфер до места работы, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Организация, которая отправляла строителей, монтажников и водителей на заработки вахтовым методом, сейчас попросту скрывается. Дозвониться до начальства обманутые экс-сотрудники «Альфагазстрой» не могут, да и уже, если честно, не понимают, есть ли в этом смысл.

Максим Мироненко:

Какой-то Бородин у нас был типа директор и Анохин, это фигурирующие лица, которые отвечали за «Альфагазстрой». Компания вообще не выходит на связь, на звонки не отвечает, номера заблокированы, в социальных сетях, где находили Елизавету Куляй, Бич Викторию, тоже не отвечают, игнорируют по полной. Есть информация, что они даже получали зарплату в конвертах. Это может подтвердить бывший бухгалтер «Альфагазстроя». Есть Маслов, который может подтвердить, что им предлагали кидать людей.

Наша съемочная группа тоже попыталась найти концы бесследно исчезнувших руководителей и специалистов компании, а вместе с ними и денег. Оказалось, фирма снова сменила прописку. На этот раз с улицы Скорины переехала на проспект Победителей. Юридический адрес, к сожалению, не оказался фактическим. Закрытая дверь с уже знакомой надписью: работаем удаленно в связи с эпидемиологической обстановкой. О какой именно обстановке идет речь – загадка. Ни на один телефонный номер из более чем десятка нам известных также никто не ответил.

Обещали 4400 рублей. Вот как обманули белорусов на Крайнем Севере на заработках – подробности здесь.

Нам удалось разыскать лишь бывшего менеджера «Альфагазстрой» – Елизавету Куляй. Девушка достаточно активна в соцсетях. Мы попросили разъяснить сложившуюся ситуацию. И вот что услышали в ответ.