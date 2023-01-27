«Хочется, чтобы мы были, чтобы мы жили». Воспоминания ребёнка блокадного Ленинграда к годовщине трагедии

Новости Беларуси. Памятная дата военных лет. 79 лет назад завершилась фашистская блокада Ленинграда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 900 дней и ночей в осажденном городе жили не только местные, хватало и приезжих. Среди них – тысячи белорусов. В наши дни в Минске блокадников осталось всего около сотни. Почему важно помнить и как сохраняют ценные письма из Ленинграда в Беларуси? Узнавала Полина Королева.

Полина Королева, корреспондент:

Во времена Великой Отечественной войны советский Ленинград был стратегически и политически важным объектом. Об этом знало и командование фашистской Германии. Почти 900 дней связь с Ленинградом поддерживали через Ладожское озеро или по воздуху. Что было непросто из-за постоянных обстрелов. Свыше 640 тысяч человек погибли во время блокады, однако некоторые источники говорят о миллионе утерянных жизней. 27 декабря, 79 лет назад, блокада была прорвана. Сегодня мы вспоминаем жертвы. Люди умирали от холода, взрывов снарядов и голода. Тяжело было достать даже кусочек хлеба. Если его и пекли, то не из муки. А из того, что было под рукой.

Елена Ставицкая, библиотекарь в Музее истории Великой Отечественной войны:

Блокада коснулась и моей семьи. Мама моей прабабушки, к сожалению, погибла. В живых остался еще один наш родственник – Владимир Клемашов. Говорит о том, что хлеб в то время только назывался хлебом. И, к сожалению, он состоял не из ржаной муки на 100 % или пшеничной, там были и опилки, и столярный клей, и жмых.

В тяжелые годы блокады в Ленинграде жили и белорусы. Сегодня известно порядка 20 тысяч имен. Среди них – военные, рабочие и женщины. Те, кто дожил до 1944 года, после участвовали в освобождении. Те, кого не стало, живут в воспоминаниях. Горгонья Дмитриевна родилась уже после начала блокады, потому помнит мало. Чаще всего рассказывает про отца и день, когда врачи пророчили ей смерть от менингита.

Горгонья Яржембицкая, секретарь правления Белорусского союза блокадников Ленинграда:

Отец у меня по Дороге жизни возил – он снаряды, людей он не возил. Он приехал с поездки, меня на руках принес в военный госпиталь. А там большая палата огромная и внизу лампы, как шары. И я вдруг открыла глаза и сказала: «Аппа». Говорят: «А что это такое?» А она у нас, говорит, мячик так зовет. Мама и брат Горгоньи Дмитриевны погибли уже после блокады – сказались четыре года жизни в холоде, голоде и страхе. Чтобы жертвы войны не были забыты, женщина уже 16 лет работает в Белорусском союзе блокадников Ленинграда.

Горгонья Яржембицкая:

Сейчас наше время, потому что оно все забывается. Мы же очень много работаем. Сейчас уже все постарели. Мы же много с институтами, с колледжами, со школами. Везде обязательно на 1 сентября – это на урок знаний – приглашают, в последний день мая, на последний звонок, нас обязательно приглашают. Хочется, чтобы мы были, чтобы мы жили. Надо сказать, в Беларуси помнят тех, кто разделил печальную судьбу Ленинграда, несмотря на то, сколько прошло лет. Сегодня в музее Великой Отечественной войны состоялись литературные чтения. Учащиеся школ знакомились с историей через письма блокадников. Найденные недавно записки пополнят экспозицию музея и окажутся рядом с дневником Владимира Самойлова.

Светлана Прибыш, заведующая отделом военно-фронтовой истории в Музее истории Великой Отечественной войны:

Это дневник блокадника Владимира Самойлова. Он вел его от начала блокады и до 27 декабря 1941 года, когда, вероятно, жизнь его оборвалась. Дневник вывезла в эвакуацию его дочь, Елена Байрашевская. Она ехала вместе с маленьким сыном Марком, и через много-много лет внук передал дневник в наш музей.