Родителям бывает непросто найти общий язык. Как и когда говорить с ребёнком о любви и сексе?
Первый опыт романтических отношений оставляет глубокий след в жизни каждого человека. Обещания любить всю жизнь, безумная страсть и желание быть вместе каждую минуту – все это движет пылкими влюбленными. Кому-то первая любовь приносит вдохновение и наслаждение, а кому-то лишь боль и разочарование. О том, как не ранить влюбленного подростка, почему эти чувства невозможно забыть и как прошлые отношения становятся шаблоном для будущих, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
На самом деле, подростки такие очень ранимые, и родителям порой бывает непросто найти общий язык и поговорить с детьми о любви, влюбленности.
Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог:
Разговоры про любовь – надо разговаривать, и это в контексте разговоров о сексе с детьми, о сексуальных отношениях. Когда мы объясняем ребенку, что прежде всего есть отношения другого характера. То есть папа маму увидел, полюбил. Мама папу полюбила, и вот появился ты. То есть это самый первый разговор.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Во сколько это нужно делать?
Виктория Протас:
После трех лет уже разговаривать.
Ольга Шерснева:
Если поезд ушел?
Виктория Протас:
Если поезд ушел, и мы очнулись, когда ребенку 10 лет, то, скорее всего, он уже с каким-то чемоданом знаний о любви и коммуникации.
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