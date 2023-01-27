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«Сошлись и живут вместе». Как первая любовь может стать судьбой? История белорусов

27 января 2023 19:14
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Первый опыт романтических отношений оставляет глубокий след в жизни каждого человека. Обещания любить всю жизнь, безумная страсть и желание быть вместе каждую минуту – все это движет пылкими влюбленными. Кому-то первая любовь приносит вдохновение и наслаждение, а кому-то лишь боль и разочарование. О том, как не ранить влюбленного подростка, почему эти чувства невозможно забыть и как прошлые отношения становятся шаблоном для будущих, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Бывают же счастливые моменты, даже если первая любовь – люди разошлись, например. Есть много различных примеров, когда через много лет они встречаются, понимают, что любили, наверное, друг друга всю жизнь, и все заканчивается хэппи-эндом. Правда ли так бывает или это только фильмы?

«Сошлись и живут вместе». Как первая любовь может стать судьбой? История белорусов-1

Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог:
Есть, да. У меня в практике была такая замечательная пара. Они очень любили друг друга в школе. После школы разошлись, каждый создал свою семью. У нее, к сожалению, муж умер, а он развелся. Через какое-то время он приехал обратно в Беларусь и нашел ее. Они встретились. «Такое ощущение, – они говорят, – как будто этих лет не было». То есть они сошлись и живут вместе.

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# Психология # общество # Ольга Шерснёва # Виктория Протас # Фотофакт

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