«Сошлись и живут вместе». Как первая любовь может стать судьбой? История белорусов

Первый опыт романтических отношений оставляет глубокий след в жизни каждого человека. Обещания любить всю жизнь, безумная страсть и желание быть вместе каждую минуту – все это движет пылкими влюбленными. Кому-то первая любовь приносит вдохновение и наслаждение, а кому-то лишь боль и разочарование. О том, как не ранить влюбленного подростка, почему эти чувства невозможно забыть и как прошлые отношения становятся шаблоном для будущих, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Бывают же счастливые моменты, даже если первая любовь – люди разошлись, например. Есть много различных примеров, когда через много лет они встречаются, понимают, что любили, наверное, друг друга всю жизнь, и все заканчивается хэппи-эндом. Правда ли так бывает или это только фильмы?