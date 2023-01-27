«Похоронить любовь». Как кризисная психология может помочь справиться с потерей близкого человека?

Первый опыт романтических отношений оставляет глубокий след в жизни каждого человека. Обещания любить всю жизнь, безумная страсть и желание быть вместе каждую минуту – все это движет пылкими влюбленными. Кому-то первая любовь приносит вдохновение и наслаждение, а кому-то лишь боль и разочарование. О том, как не ранить влюбленного подростка, почему эти чувства невозможно забыть и как прошлые отношения становятся шаблоном для будущих, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог:

Потеря любимого человека – это утрата, равносильно. Утрату мы переживаем в течение года, у которой есть пять стадий.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Если не около года, то это не любовь?

Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог:

Нет, вообще любую утрату. Мы даже можем друга потерять и чувствовать утрату. Представьте любовь. Мы этого человека любили. Особенно женщины влюбляются – они закрыли глаза и представили, что у нее уже с ним пять детей, она вышла замуж, все хорошо, и вместе состарились. То есть все у нее уже с ним было. Тут ее планы рушатся. Представляете, для человека какая травматизация? Потому что мы теряем не только человека. Теряем то, что мы себе нафантазировали, то есть семью, любовь и чувства – это потеря. То есть мы с этим человеком никогда больше не будем это испытывать – это очень важно понимать. Когда клиенты ко мне приходят, мы начинаем отпускать. Есть такая техника: похоронить любовь. В прямом смысле этого слова. То есть даже можно в гробик небольшой или зарыть. Это очень интересно, потому что мозг так работает. Визуализировать процесс – это так работает кризисная психология. То есть это можно в песке, пшенице сделать.

Родителям бывает непросто найти общий язык. Как и когда говорить с ребенком о любви и сексе – подробнее здесь.