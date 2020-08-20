«Давайте объединимся и спасём нашу страну». Как проходят митинги в поддержку мира в Беларуси?

Новости Беларуси. На митинги в поддержку мира и безопасности по всей стране вышли сотни тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа». Люди собрались не только в столице и в областных центрах, но и небольших городах. У всех только один посыл – сохранить национальное достояние и спокойствие в нашем общем доме. Евгений Пустовой, корреспондент:

Марафон митингов продолжается. Волна призывов поддержать мир, безопасность и спокойствие докатилась до райцентров. На площади городов активисты под государственными флагами собираются только после работы: политикой не вытесняют экономику.

На митингах молодежь и старики, бюджетники и бизнесмены, заводчане и интеллигенция.

Посмотришь вот на эти вот демонстрации, и то, что они выдвигают – вот это тупость. Я не могу это перенести. Вот поэтому я здесь. У меня здесь есть программа, я знаю, что сделано за 25 лет. И никто нас никогда не свернет, с дороги не сдвинет. Даже если эти «натовцы» возле границ польской, литовской – ничего они тоже не сделают. Постоят и уйдут.

То, что сегодня происходит в Беларуси, меня не устраивает. Меня не устраивает, такой сценарий отыгрывался и в Украине. И я, человек науки, знаю, какое сегодня обеспечение научное и возможности в нашей белорусской науке, и что сегодня происходит в других странах. Евгений Пустовой:

Неравнодушные к событиям в стране белорусы стараются блистать креативом. Жители Бобруйска всегда были против баррикад. Красно-зеленый флаг развернули на пол райисполкома.

Флешмоб по все стране.

Евгений Пустовой:

Желающих публично озвучить свою позицию в Борисове собралось больше, чем на самый громкий футбольный матч. В Кличеве небо пасмурное, а люди – радостные. Вышли жители Витебска, Славгорода, Круглого, Шклова, Климович. Райцентры зачастую по-белорусски аполитичны. Но не сейчас. Житель Германии стал очевидцем протестов Минске на Притыцкого. И вот, что он говорит С такими мыслями в прошлом граждане Украины вышли на митинг в Минске.

Мне есть, с чем сравнивать. Ой, это третья страна, где я живу. 18 лет я прожила в Украине, 7 лет прожила в России, два года вот почти здесь. Мне есть, с чем сравнивать. Я не хочу, чтобы была здесь Украина, я не хочу, чтобы была здесь Россия. Я хочу нормально работать, у меня есть ИП, у меня есть дом – я хочу это развивать. Я не хочу, чтобы у нас здесь пришла... ну это 2014 год в Украине, у меня дежавю просто.

А это уже акция напротив здания белорусского посольства в Вильнюсе. Смысл – литовцы против белорусского Майдана. Митинги в поддержку мира в Беларуси: «Я хочу, чтобы мы открыли глаза и увидели, сколько сделано за это время»

Беларусь – это островок, островок спокойствия, надежды, веры в будущее, настоящей рабочей промышленности, настоящего крестьянского хозяйства. И так легко это всё разрушить нам на эмоциях.

А вы посмотрите, с какими цветами мы живём – у нас голубой, белый, солнечный, яркий. И что нам предлагают – чёрные цвета? Нет, любимую не отдаём.

Мы вместе, мы сила. Друзья, родненькие мои, я обожаю свою страну, я её люблю, я здесь родилась, здесь воевал мой дед, здесь служил мой отец. Поэтому давайте объединимся и спасём нашу страну. За Беларусь, за нашего Президента! Настроение людей обсуждали и во Дворце Независимости. До этого свое желание вернуть спокойную страну продемонстрировали более 100 тысяч человек.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вчера по стране прокатилась волна митингов в поддержку действующей власти. Я очень хорошо осведомлён об этих акциях. Люди заявляли свою позицию. Я хочу ещё раз подчеркнуть – если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась – ошибаетесь. Я хочу сказать, что у власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем, мы свой путь пройдём так, как это следует. Евгений Пустовой:

Центр политической жизни – столица. Сегодня наши активисты за мир, процветание и независимость собирались сразу в двух локациях: у метро «Могилёвская» и в сквере Жукова. И позицию высказали, и вечерним летним воздухом подышали. Да еще и гимн спели. Ирада Зейналова в Беларуси: я побывала на одном митинге, на другом. Мне кажется, главное – чтобы люди договорились Сигналы к миру звучат в сквере имени полководца Победы.

У меня дедушка прошел концлагерь, вернулся, и его сдали полицаи. После этого его убили. Я так свою семью и свою историю не предаю. Я в школе историю учила, и надеюсь, что теперь детям объяснят, что этот флаг – это флаг коллаборационистов. Я хочу жить в свободной стране. Я люблю свою страну и хочу, чтобы она процветала.