Житель Германии стал очевидцем протестов Минске на Притыцкого. И вот, что он говорит

Новости Беларуси. На митинги в поддержку мира и безопасности по всей стране вышли сотни тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа».
За то, чтобы отстоять нынешнюю Беларусь – и в других странах. Житель Германии, узнав съемочную группу государственного телеканала, сам предложил интервью.
Ирада Зейналова в Беларуси: я побывала на одном митинге, на другом. Мне кажется, главное – чтобы люди договорились
Андреас Миллер, житель Германии:
В эти дни, с девятого числа я здесь, накопилось так много, что мне нужно где-то это высказать, ну просто выплеснуть вот это. Потому что так уж сложилось, что мы остановились недалеко от улицы Притыцкого. Десятого числа вечером мы были у станции метро «Спортивная». Мы абсолютно сторонние люди, мы вышли погулять и увидели, что там собиралось и творилось.
Те утверждения с той стороны, что якобы там были мирные демонстранты, мы не увидели. Это мы все зафиксировали на видео. Вот это вот для меня мирные люди, которые демонстрируют – вышли и демонстрируют. А то, что там было, то, что там летели коктейли Молотова, то, что там был раскорежен забор суда Минского городского, то, что там была перегорожена трасса Притыцкого – это я наблюдал сам.