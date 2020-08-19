Житель Германии стал очевидцем протестов Минске на Притыцкого. И вот, что он говорит

Андреас Миллер, житель Германии:

В эти дни, с девятого числа я здесь, накопилось так много, что мне нужно где-то это высказать, ну просто выплеснуть вот это. Потому что так уж сложилось, что мы остановились недалеко от улицы Притыцкого. Десятого числа вечером мы были у станции метро «Спортивная». Мы абсолютно сторонние люди, мы вышли погулять и увидели, что там собиралось и творилось.

Те утверждения с той стороны, что якобы там были мирные демонстранты, мы не увидели. Это мы все зафиксировали на видео. Вот это вот для меня мирные люди, которые демонстрируют – вышли и демонстрируют. А то, что там было, то, что там летели коктейли Молотова, то, что там был раскорежен забор суда Минского городского, то, что там была перегорожена трасса Притыцкого – это я наблюдал сам.