Какие поручения дал Александр Лукашенко Министерству обороны 19 августа

Новости Беларуси. 19 августа на совещании Совбеза глава государства дал конкретные поручения Министерству обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военному ведомству необходимо активизировать подготовку войск к выполнению задач по предназначению. При этом особое внимание – Западному операционному направлению и войскам Западного оперативного командования.
В связи этим министр обороны поставил задачу подготовить предложения о проведении мероприятий соединениями и воинскими частями Западного оперативного командования по подготовке ведения обороны на Гродненском тактическом направлении.
Оперативное командование будет усилено ракетным дивизионом «Точка», дивизионом «Полонез», отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и РЭБ.