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Какие поручения дал Александр Лукашенко Министерству обороны 19 августа

19 августа 2020 21:09
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Новости Беларуси. 19 августа на совещании Совбеза глава государства дал конкретные поручения Министерству обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Военному ведомству необходимо активизировать подготовку войск к выполнению задач по предназначению. При этом особое внимание – Западному операционному направлению и войскам Западного оперативного командования.  

Какие поручения дал Александр Лукашенко Министерству обороны 19 августа-1

В связи этим министр обороны поставил задачу подготовить предложения о проведении мероприятий соединениями и воинскими частями Западного оперативного командования по подготовке ведения обороны на Гродненском тактическом направлении.  

Оперативное командование будет усилено ракетным дивизионом «Точка», дивизионом «Полонез», отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и РЭБ.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Виктор Хренин # Фотофакт

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