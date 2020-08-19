Какие поручения дал Александр Лукашенко Министерству обороны 19 августа

Новости Беларуси. 19 августа на совещании Совбеза глава государства дал конкретные поручения Министерству обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военному ведомству необходимо активизировать подготовку войск к выполнению задач по предназначению. При этом особое внимание – Западному операционному направлению и войскам Западного оперативного командования.