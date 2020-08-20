Александр Лукашенко: «Я не хочу сказать, что все такие, которым платят. Но большие деньги поступают, и притом в открытую»

Новости Беларуси. Работа над новой редакцией белорусской Конституции продолжается и будет активизирована. Об этом 19 августа сообщил Президент страны во время заседания Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко отметил, что любые перемены должны быть в рамках закона. Глава государства не раз говорил: нынешнее руководство Беларуси не будет выполнять чьи-либо требования, которые скандируют на улицах. И это вовсе не означает, что Президент отрицает необходимость реформ или не слышит соотечественников. Напротив, он сам инициировал и регулярно говорит о необходимости редактировать главный закон. О том, какая работа ведется в этом направлении, в нашем сюжете.

Как минимум трижды за последнюю неделю во Дворце Независимости собирался Совбез. Очевидно, вопрос безопасности сегодня стоит острее других. Непростая общественно-политическая ситуация внутри нашего государства, напряженность по внешнему контуру. В этих условиях под угрозой оказалась экономика страны – основа благополучной жизни. С обсуждения ситуации в этой сфере и началось заседание, на котором сегодня, пусть и дистанционно, присутствовали губернаторы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никто не отменял работы на селе. Уборочная кампания зерновых колосовых подходит к финишу. Осталось убрать примерно 10 % хлебов. Но впереди еще очень много работы для того, чтобы убрать богатый урожай и быть уверенными в будущем, что ситуация не только с продовольствием, но и в экономике у нас будет стабильная.

В последнее время складывается ощущение, что весь мир только и говорит о Беларуси. Ситуация в нашей стране стала темой номер один как в СМИ, так и в переговорах политиков. Каждый день лидеры западных стран высказывают озабоченность, признают или не признают, решают и собираются на экстренные заседания. Главная тема – не внутренние вопросы одной из 27 стран Евросоюза, а нашей страны.

Александр Лукашенко:

Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы «желтых жилетов», допустим, во Франции, ужасных беспорядков в Соединенных Штатах Америки. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы. А потом уже, после рассмотрения этих вопросов, можно было поставить вопрос шестым или седьмым пунктом по Беларуси. Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят.

Возможно, для этого не хватает ресурса: свободное время и финансы наши западные соседи сейчас отдают белорусам. Выделяют деньги и под благовидным предлогом в том числе финансируют уличные демонстрации.

Александр Лукашенко:

Мы видим, что эти деньги поступают. Там, где есть деньги, платят людям. Естественно, люди хотят заработать – с цветочками постоять, еще чего-то сделать. Я не хочу сказать, что все такие, которым платят. Но большие деньги поступают, и притом в открытую. Поэтому финансирование – это наиважнейший вопрос, и граница должна (в том числе, кроме спецслужб) перекрывать эти потоки и каналы. Наталья Эйсмонт: сегодня главное, чего мы хотим – чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси

Глава государства 19 августа поручил внимательно следить за передвижениями войск НАТО вдоль белорусских границ, особенно на гродненском направлении. Высказался Александр Лукашенко и о координационном совете, созданном 18 августа сторонниками экс-кандидата в Президенты страны Светланы Тихановской. Правда, что это за орган, пока не особо понятно.

Александр Лукашенко:

Создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим.