Ирада Зейналова в Беларуси: я побывала на одном митинге, на другом. Мне кажется, главное – чтобы люди договорились

Новости Беларуси. Дождь – не помеха. 19 августа на митинги в поддержку мира и безопасности по всей стране вышли сотни тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти минуты люди продолжают выражать свою поддержку государству, друг другу и стабильности в стране. Кадры, которые говорят сами за себя.

И вот несколько мнений, в том числе и от известного российского журналиста Ирады Зейналовой.

Митинг в поддержку мира в нашей стране в эти минуты продолжается и в Минске. Несмотря на непогоду на него пришло много людей.

Ирада Зейналова, российская журналистка, телеведущая:

Я побывала на одном митинге, на другом митинге. Мне кажется, что главное – чтобы люди договорились. Потому что, согласитесь, одни говорят «мы за правду», другие говорят «мы за правду» – где-то правда на самом деле посередине. Если вы договоритесь, все будет хорошо.

Нам главное, чтобы вы оставались нашими братьями, друзьями. Мы очень хотим, чтобы мы продолжали жить мирно. Потому что, вот честно – отрешимся от имен, вообще никаких имен не будем произносить – главное, чтобы русские и белорусы не поссорились никогда и никто не смог этого сделать.