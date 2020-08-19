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Ирада Зейналова в Беларуси: я побывала на одном митинге, на другом. Мне кажется, главное – чтобы люди договорились

19 августа 2020 17:09
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Новости Беларуси. Дождь – не помеха. 19 августа на митинги в поддержку мира и безопасности по всей стране вышли сотни тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти минуты люди продолжают выражать свою поддержку государству, друг другу и стабильности в стране. Кадры, которые говорят сами за себя.  

Ирада Зейналова в Беларуси: я побывала на одном митинге, на другом. Мне кажется, главное – чтобы люди договорились-1

Ирада Зейналова в Беларуси: я побывала на одном митинге, на другом. Мне кажется, главное – чтобы люди договорились-3

Митинг в поддержку мира в нашей стране в эти минуты продолжается и в Минске. Несмотря на непогоду на него пришло много людей.

И вот несколько мнений, в том числе и от известного российского журналиста Ирады Зейналовой.   

Ирада Зейналова в Беларуси: я побывала на одном митинге, на другом. Мне кажется, главное – чтобы люди договорились-6

Ирада Зейналова, российская журналистка, телеведущая:  
Я побывала на одном митинге, на другом митинге. Мне кажется, что главное – чтобы люди договорились. Потому что, согласитесь, одни говорят «мы за правду», другие говорят «мы за правду» – где-то правда на самом деле посередине. Если вы договоритесь, все будет хорошо.  

Нам главное, чтобы вы оставались нашими братьями, друзьями. Мы очень хотим, чтобы мы продолжали жить мирно. Потому что, вот честно – отрешимся от имен, вообще никаких имен не будем произносить – главное, чтобы русские и белорусы не поссорились никогда и никто не смог этого сделать.   

Ирада Зейналова в Беларуси: я побывала на одном митинге, на другом. Мне кажется, главное – чтобы люди договорились-9

– Нас уже даже не 80, нас уже больше 80. Нас уже 90 точно – вот что я думаю.  
– На улицах сигналят, и очень громко.  
– Мне не сигналят. Я иду, мне не сигналят. Либо глаза уводят, либо улыбаются и говорят: «Наши идут».  

# Акции протеста # общество # Ирада Зейналова # Фотофакт

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