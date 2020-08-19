Митинги в поддержку мира в Беларуси: «Я хочу, чтобы мы открыли глаза и увидели, сколько сделано за это время»

Новости Беларуси. 18 августа во многих городах Беларуси прошли митинги в поддержку мира, спокойствия и безопасности. Все те, кому важна судьба суверенной и справедливой страны, нашли время и возможность выразить свою солидарность с государством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы поддержали своего Президента! Нас много! Нас большинство!

Тысячи могилевчан одобрительно встречают простые и понятные всем тезисы. Свободная и независимая, мирная и суверенная. За такую Беларусь они голосовали чуть больше недели назад. Участники митинга в Могилеве: «Нельзя быть безразличным» Отец пятерых сыновей на митинг в поддержку Президента пришел осознанно. 10 лет назад сбылась мечта семьи: открыли агроусадьбу в Могилевском районе. Говорит, без проволочек и не без поддержки государства. И еще один важный момент: бизнес, а тем более сельский, любит тишину.

Плечом к плечу с бизнесменом рабочий могилевского «Трансмаша». С 2005-го завод стал филиалом минского МАЗа. У Святослава четкая позиция: для того, чтобы хорошо жить, нужно прежде всего хорошо работать.

Святослав Божков, слесарь предприятия «Могилевтрансмаш», филиал МАЗ:

Завод работает в режиме, как и раньше. Нам же надо работать. Если мы не будем работать, то мы ничего не получим. Это то же самое, что не работаешь, например, – домой не приносишь денег. В семье будет скандал с женой. Это все ни к чему не приведет. Основная масса людей за Батьку.

Белорусы за спокойную и мирную Беларусь – на земле и в воздухе.

А это уже Гомель. Начало митинга 18:00. К этому времени на главной площади областного центра собралось более 10 тысяч человек. Многие пришли прямо из цехов, не заходя домой после смены.

Среди таких Владимир Гречухо. Токарь с «Гомсельмаша» говорит, что не прийти просто не мог. Вот уже несколько дней рабочих гиганта пытаются склонить к забастовке – провоцируют в социальных сетях и Telegram-каналах. За спокойное будущее нашей страны – это его твердый ответ.

Владимир Гречухо, токарь ОАО «Гомсельмаш»:

Нам надо работать, выпускать продукцию и зарабатывать деньги. Кормить семью. Поэтому перемены нам никакие не нужны. Я сам из Украины и знаю, что она пережила за эти годы. Всегда приезжаю, и мне говорят: «Мы за Батьку, мы рады, что у вас такой Батька».

Удастся ли Беларуси избежать деиндустриализации и краха экономики? Сегодня это как никогда зависит от каждого рабочего, от каждого специалиста на МАЗе, «Гомсельмаше», БелАЗе и сотнях других предприятий, которыми гордится каждый белорус.

Людмила Матусевич, пенсионерка:

Ко всем рабочим, которые определяют нашу экономику. Дорогие друзья, вы нам нужны. В свое время, в 90-е годы, на свою учительскую зарплату я могла только два раза сходить в магазин. Думаете, я могла себе позволить что-нибудь скушать? Нет. Я все отдавала детям. А сейчас, когда мы вам вручили эту цветущую республику, вы хотите все это разрушить своими руками и все начать с начала. Я вас прошу, я вас умоляю, выходите на работу, потому что вам нужно кормить детей. Вы работаете не для Президента, вы работаете для себя, вы кормите свои семьи.

Равнодушных к будущему свой страны нет. Впервые за долгие годы простым людям приходится публично отстаивать свою точку зрения и простое желание жить в мирной стране. «Мы боимся, извините, на улицу выйти». Что говорят участники митинга в Гомеле Свободно и отрыто озвучить свое мнение о происходящем в стране на главную площадь Гомеля пришли рабочие и аграрии, ученые, инженеры, депутаты и врачи. Непростой для всех 2020-й именно для медиков выдался особенно тяжелым.

Ольга Нерезько, главная медицинская сестра Гомельской городской клинической больницы № 1:

Медики не бастуют, медики работают. У каждого свое мнение. Мы на работе работаем, и тут вообще неважно, какое у кого мнение. Ты выходишь за работу, ты там можешь показать свое мнение, а на работе мы работаем, никто не бастует. Зачем вам быть здесь именно сейчас, как вы считаете? Ольга Нерезько:

Я хочу поддержать нашего Президента, я ему очень благодарна. Я при нем вырастила двоих детей и дала им образование. У меня не было нужды ни в чем. Я работала и растила детей. И я хочу ему сказать спасибо, что мои дети ни в чем не нуждались, что я ни в чем не нуждалась, что он позволил мне это сделать, наше государство позволило это сделать. Мама моя пенсию получает. Все живем хорошо, неплохо. Я хочу сказать за это спасибо.

«Свободный микрофон» и трибуна для всех, кому есть что сказать. Среди таких вот эта скромная и интеллигентная женщина. Татьяна Кривец пришла потому, что очень надеется, что ее услышат.

Татьяна Кривец, жительница Гомеля:

Я очень долго была в оппозиции, длительное время. Я очень активным участником была БНФ и активно участвовала во всех мероприятиях. Но я родилась в Донецкой области, рядом с Донецком. Когда в 2014 году на моих родственников стали падать бомбы, когда они боятся под пулями отпускать детей в школы, когда разрушены их дома, конечно, я оценила тот мир и ту тишину, которую мы имеем сегодня. Я хочу, чтобы мои дети, внучки жили в тихой, спокойной, красивой стране. Я уважаю нашего Президента, потому что он обещания свои выполняет. И я хочу, чтобы мы открыли глаза и увидели, сколько сделано за это время, отдали уважение и поддержали в данный момент нашу страну и нашего Президента.