Прямой эфир

Лукашенко доложат о состоянии дел в Министерстве по чрезвычайным ситуациям

07 февраля 2022 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости из Дворца Независимости. Александр Лукашенко сегодня, 7 февраля, примет с докладом министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко доложат о состоянии дел в Министерстве по чрезвычайным ситуациям-1

Далее в рабочем графике Президента запланирована встреча с легендарным борцом, российским сенатором Александром Карелиным. Подробности – в наших следующих выпусках.  

# МЧС Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Вадим Синявский # Александр Карелин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В закрытых стационарных участках или на дому. Как будут голосовать на референдуме граждане на больничном?
07 февраля 2022 06:39

В закрытых стационарных участках или на дому. Как будут голосовать на референдуме граждане на больничном?

Поставки вооружения и беспилотник над Беларусью. Что происходит в Украине?
06 февраля 2022 20:34

Поставки вооружения и беспилотник над Беларусью. Что происходит в Украине?

«Здесь работали высококлассные литейщики». Где создавали колокола для мемориального комплекса «Хатынь»?
06 февраля 2022 20:28

«Здесь работали высококлассные литейщики». Где создавали колокола для мемориального комплекса «Хатынь»?