Лукашенко доложат о состоянии дел в Министерстве по чрезвычайным ситуациям

Новости из Дворца Независимости. Александр Лукашенко сегодня, 7 февраля, примет с докладом министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости из Дворца Независимости. Александр Лукашенко сегодня, 7 февраля, примет с докладом министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Далее в рабочем графике Президента запланирована встреча с легендарным борцом, российским сенатором Александром Карелиным. Подробности – в наших следующих выпусках.