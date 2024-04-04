Уровень производственного травматизма в Минске снизился на 27% в первом квартале 2024-го

Новости Беларуси. В январе-марте уровень производственного травматизма в Минске уменьшился почти на треть. О мерах по снижению числа несчастных случаев на рабочих местах говорили на расширенном заседании в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Были приглашены представители строительных организаций, сферы промышленности, а также заместители глав администраций районов. За три месяца этого года мобильными группами по вопросам охраны труда было проведено почти 200 обследований, в ходе которых выявили свыше 2 400 нарушений законодательства об охране труда.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Причины в основном – халатность самого человека, сотрудника. Человек должен сам очень взвешенно относиться к своему здоровью. И сколько бы мы ни проводили профилактических встреч, сколько бы мы ни обсуждали и ни рассказывали людям, что необходимо соблюдать охрану труда, пока человек сам ответственно к этому не отнесется.

На 25 % за три месяца 2024 года снизилось и число погибших работников. Из трех фактов гибели один произошел на строительной площадке, два зафиксированы на производствах.