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Лукашенко – главе «Беллесбумпрома»: модернизировались когда-то, работайте!

04 апреля 2024 17:35
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О кадрах сегодня, 4 апреля, речь шла во Дворце Независимости. Президент согласовал на должности ряд кандидатур: от главы концерна и банка до руководителя района в областном центре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – главе «Беллесбумпрома»: модернизировались когда-то, работайте!-1

С большего же замечаний и препятствий для согласований на должности нет. Но есть вопросы у Президента. Было ожидаемо, что свое внимание глава государства заострит на Александре Пшенном. Он с сегодняшнего дня возглавит концерн «Беллесбумпром». Прежний руководитель уехал служить послом в Индию.

Напомним, Президент обозначал эту страну как перспективнейшего и важнейшего партнера. Те же прилагательные описывают и отношение к теме деревопереработки в Беларуси. За нее отчасти ответственным теперь стал экс-заместитель председателя концерна. Он в теме и точно знает, почему «Беллесбумпром» оказался в затруднительном положении.

Лукашенко – главе «Беллесбумпрома»: модернизировались когда-то, работайте!-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы заместителем работали и прекрасно знаете ситуацию. Какова она сейчас?

Лукашенко – главе «Беллесбумпрома»: модернизировались когда-то, работайте!-7

Александр Пшенный, председатель концерна «Беллесбумпром»:
На сегодня ситуация в целом стабилизируется в отрасли. Но есть ряд проблемных предприятий как частных, так и государственных форм собственности. Которые из-за того, что были в основном ориентированы на Европейский союз поставки и имели определенные продукты такие, как фанера, МДФ-плита имеют определенные проблемы и сложности.

Проще говоря, оказались не готовы к тому, что придется быстро переориентироваться на другие рынки, прежде всего, на рынок России, который сегодня по части древесины не пустует. Кроме того, есть долги, с которыми не удалось рассчитаться за последние 10-15 лет, – накапливаются проценты. Среди предложений – их реструктуризация. Звучит красиво для тех, кто не вникает, и это точно не по адресу.

Лукашенко – главе «Беллесбумпрома»: модернизировались когда-то, работайте!-10

Александр Лукашенко:
Что такое реструктуризовать? Красивое слово для банкира. А основная масса этого не понимает и понимать не хочет. А это значит, эти долги или туда отнести, или вообще не платить в вашем понимании. Такого мы позволить никому не можем. Модернизировались когда-то, работайте. Ищите причины прежде всего у себя.

Очевидным выходом из ситуации выглядит поиск новых рынков сбыта, очевидным, но не совсем простым на практике. Да и бросаться только на новых, сжигая мосты со старыми – так себе стратегия.

Лукашенко: «Для бизнеса нет друзей и врагов. Есть интересы». Подробности.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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