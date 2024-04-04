Лукашенко – главе «Беллесбумпрома»: модернизировались когда-то, работайте!

О кадрах сегодня, 4 апреля, речь шла во Дворце Независимости. Президент согласовал на должности ряд кандидатур: от главы концерна и банка до руководителя района в областном центре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С большего же замечаний и препятствий для согласований на должности нет. Но есть вопросы у Президента. Было ожидаемо, что свое внимание глава государства заострит на Александре Пшенном. Он с сегодняшнего дня возглавит концерн «Беллесбумпром». Прежний руководитель уехал служить послом в Индию. Напомним, Президент обозначал эту страну как перспективнейшего и важнейшего партнера. Те же прилагательные описывают и отношение к теме деревопереработки в Беларуси. За нее отчасти ответственным теперь стал экс-заместитель председателя концерна. Он в теме и точно знает, почему «Беллесбумпром» оказался в затруднительном положении.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы заместителем работали и прекрасно знаете ситуацию. Какова она сейчас?

Александр Пшенный, председатель концерна «Беллесбумпром»:

На сегодня ситуация в целом стабилизируется в отрасли. Но есть ряд проблемных предприятий как частных, так и государственных форм собственности. Которые из-за того, что были в основном ориентированы на Европейский союз поставки и имели определенные продукты такие, как фанера, МДФ-плита – имеют определенные проблемы и сложности. Проще говоря, оказались не готовы к тому, что придется быстро переориентироваться на другие рынки, прежде всего, на рынок России, который сегодня по части древесины не пустует. Кроме того, есть долги, с которыми не удалось рассчитаться за последние 10-15 лет, – накапливаются проценты. Среди предложений – их реструктуризация. Звучит красиво для тех, кто не вникает, и это точно не по адресу.