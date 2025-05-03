Как правильно подготовиться к беременности и родам? Рассказали в РНПЦ «Мать и дитя»

Алеся Алехнович, СТВ:
С 12 по 17 мая в Беларуси пройдет масштабная республиканская акция «Вместе за крепкую и здоровую семью». Конечно, семья начинается со слов «да», сказанных в ЗАГСе. Но все же настоящее звучание ей придают детские голоса. И чем их больше, тем ярче звучит эта симфония. Об этом сегодня поговорим с Еленой Альбертовной Улезко, заместителем директора по педиатрии Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя».
Александра Каштанова, СТВ:
Весь мир стоит перед демографическими проблемами. Расскажите, как ситуация в Беларуси сейчас вырисовывается.
Елена Улезко, заместитель директора по педиатрии Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»:
Беларусь не отстает от мира. Демографические проблемы присутствуют и здесь. И связано это с различными причинами. Но одни из которых – это вообще настроенность населения отсутствует на репродуктивную функцию. Это поздний возраст вступления в брак. Женщина поздно рожает, это называется отсроченное материнство. И вообще уменьшается число женщин фертильного возраста. Ну, это те проблемы, которые действительно могут приводить и приводят к снижению рождаемости.
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