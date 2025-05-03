«Мы плыли вперёд, глядя смерти в глаза». Форсировал Днепр, освобождая Беларусь. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй. Одной из таких поделился наш телезритель.

Короткевич Александр Яковлевич родился 22 июня 1922 года в деревне Бервены, Кормянский район, Гомельская область. С детства мечтал быть ученым или офицером, поэтому, окончив школу, подал документы в танковое училище. В 18 лет он был призван на срочную службу в армии. Должен был явиться по призыву 27 августа, но в его день рождения, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Служил он в 215-м гвардейским стрелковым полку 77-й гвардейской стрелковой дивизии в звании красноармейца. На фронте он был связным радистом. При наступлении войск радист должен быть впереди, чтобы корректировать наведения огня нашей артиллерией. 215-й гвардейский стрелковый полк 77-й гвардейской стрелковой дивизии участвовал в ожесточенных боях за Курск и Сталинград, в освобождении Украины и Беларуси. Со слов Александра Яковлевича:

Когда немцы под Сталинградом взяли нас в кольцо и отрезали от продовольствия, вот тогда было совсем туго. Без воды и без еды до прибытия подкрепления наших войск мы находились в окружении две недели. Чтобы выжить, приходилось пить воду, полученную из талого снега, когда очень хотелось есть, нам ничего не оставалось, как ловить собак. Было очень жалко животных, но нам нужно было выжить и сдержать наступление немцев. Мы держались, несмотря ни на что.

С 27 сентября 1943 года начались ожесточенные бои по освобождению городов и деревень Беларуси. Со слов Александра Яковлевича:

Очень было тяжело, но как же радостно было на сердце, когда мы освобождали один за другим населенные пункты от захватчиков. Сначала это был Лоев, потом Калинковичи, потом Копаткевичи. При форсировании Днепра бойцы 215-го гвардейского стрелкового полка из захваченных в Чернигове пустых бочек из-под горючего сделали 17 плотов и под командованием гвардии подполковника Серегина в ночь на 28 сентября 1943 года форсировали реку Днепр у деревни Глушец (Лоевский район, Гомельская область). Со слов Александра Яковлевича:

Самым страшным было форсирование Днепра. Нужно было плыть вперед, несмотря ни на что. Летят пули, взрываются бомбы, но отступить было нельзя. Мы плыли вперед, глядя смерти в глаза.

При освобождении города Калинковичи (из наградного листа): «В боях за овладение городом Калинковичи и при прорыве вражеской обороны на подступах к городу товарищ Короткевич проявил большое знание своего дела и мужество. В ночь на 12 января 1944 года товарищ Короткевич в составе группы разведчиков и автоматчиков участвовал в операции по разведке боем, имея своей задачей бесперебойное обслуживание радиосвязью командование полка. Товарищ Короткевич в исключительно трудных условиях с честью выполнил порученное ему задание, обеспечив беспрерывную связь, способствовал успешному выполнению военной операции».

Был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945». Был серьезно ранен трижды, но остался жив. Со слов Александра Яковлевича:

Меня ранило осколком мины в правое бедро – была очень обширная рана и массивное кровотечение. Хирурги в госпитале предлагали мне ампутировать ногу, потому что при таких ранениях и при отсутствии антибиотиков, как правило, начинается гангрена, а затем сепсис и человек умирает. Но я тогда твердо принял решение: уж лучше умру, чем буду жить без ноги и не смогу вернуться в строй. Потом еще дважды он был ранен. Одна пуля прошла близко около сердца навылет, а одна осталась навсегда в черепе, ничем не навредив ему. Всю оставшуюся жизнь он носил эту пулю с собой в голове, а врачи не брались ее удалять, так как она близко лежала около головного мозга.