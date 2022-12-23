Дальше от бортика не могу отодвинуться. Как научиться кататься на коньках и побороть страх упасть на льду?

С наступлением зимы ритм жизни замедляется, хочется укутаться дома в теплый плед, взять в руки кошку и заварить горячий шоколад. Чтобы окончательно не впасть в зимнюю спячку, спорт подходит как нельзя кстати. О том, ради каких занятий не лень выбраться из дома даже в холод и как добавить в новогодние праздники немного адреналина, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Когда встаю на коньки, очень большой страх падения Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

На самом деле, зимние виды спорта – это звучит действительно круто, классно. Например, когда я встаю на коньки, у меня очень большой страх падения. Я боюсь, что со мной что-то произойдет. Дальше от этого бортика я не могу отодвинуться. Может быть, у вас есть какие-то советы, как преодолеть этот страх перед паданием? У вас самого случалось такое?

Андрей Глебов, член спортивного клуба закаливания и спортивного зимнего плавания «Моржи столицы»:

Постоянно падаю. Юлия Самусенко:

Как же страха нет? Андрей Глебов:

Во-первых, вы должны кататься с партнером, то есть с молодым человеком, папой, мужем. Юлия Самусенко:

Если он тоже неустойчиво держится на коньках, и я боюсь еще больше, что он потянет меня вслед за собой?

Андрей Глебов:

Есть тренеры, можно взять частные уроки – то есть никаких проблем. Это платно, но пять-семь раз. В общем, как в вождении – вы же, когда выезжаете в город, не одна сидите за рулем, с вами инструктор. Так же в хоккее, на коньках – то есть несколько раз вы покатались, он показал технику, мастерство. Вы запомнили, как надо держаться на ногах, то есть как себя вести. Конечно же, никто не говорит, что вам надо лезть прямо в ту гущу, где носятся сломя голову эти безбашенные хоккеисты и конькобежцы. Юлия Самусенко:

Тут непонятно, кого ты боишься больше. Андрей Глебов:

Чем больше катаешься, тем больше пропадает этот страх. То есть нужна практика, как во всех делах, так и в этих. Лучше приезжать в тот период, когда нет массовых катаний

Екатерина Дунаева, старший преподаватель кафедры педиатрии БелМАПО:

У меня катается ребенок. Наденьте на него защиту. У меня дочь катается в наколенниках, налокотниках и шлеме. Ей не страшно падать. Андрей Глебов:

Может быть, даже наоборот. Екатерина Дунаева:

Наоборот, весело.

Инна Клейнова, работник радиостанции, предпочитает пассивный зимний отдых:

Мне кажется, тем, кто начинают кататься, лучше приезжать точно не на каникулах. Лучше в тот, период, когда нет таких массовых катаний. Можно насладиться. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вы ходите на каток? Инна Клейнова:

Я хожу на каток. Алеся Лакина:

А говорите, за пассивный отдых. Расскажите. Инна Клейнова:

Я сделала глупость – сходила на каток с сыном во время школьных каникул. Это было ужасно, потому что мы не наслаждались катанием, а просто смотрели, чтобы на нас кто-то не наехал. Поэтому, если мы ходим, стараемся ходить в то время, когда поменьше катается людей. Еще лучше, когда это какой-то зимний каток на открытом воздухе, на какой-то, может быть, турбазе – тогда получаешь удовольствие. Страх пропадает, и появляется желание кататься Алеся Лакина:

Дарья, вы ходите на коньки?