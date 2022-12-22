Не кутать в излишне теплую одежду. С чего начать закаливание маленьких детей?

С наступлением зимы ритм жизни замедляется, хочется укутаться дома в теплый плед, взять в руки кошку и заварить горячий шоколад. Чтобы окончательно не впасть в зимнюю спячку, спорт подходит как нельзя кстати. О том, ради каких занятий не лень выбраться из дома даже в холод и как добавить в новогодние праздники немного адреналина, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Анастасия Жуковская, член спортивного клуба закаливания и спортивного зимнего плавания «Моржи столицы»:
Иммунитет у людей, которые закаливаются – это уже медицинский доказанный факт – намного выше, чем у людей, которые ведут пассивный образ жизни. Поэтому, как раньше было в детских садах: начинали закаливать деток уже с детского сада – обливали ножки. Я тоже всем рекомендую начинать закаливание для того, чтобы не болеть.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Бабушка всегда говорила ножки держать в тепле.
Анастасия Жуковская:
Ножки потом мы держим в тепле.
Алеся Лакина:
Екатерина, как вы относитесь к зимнему экстриму?
Екатерина Дунаева, старший преподаватель кафедры педиатрии БелМАПО:
Я в первую очередь выступаю за безопасность детей и взрослых при зимних видах спорта и закаливании. Закаливание ребенка – это здорово, это здоровье. Но закаливание должно быть разумным. Когда можно начинать закаливать ребенка? С рождения. Когда мы говорим о совсем крошечных детках – о регулярном проветривании помещения, где находится малыш, о том, чтобы не кутать его в излишне теплую одежду.
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