Не кутать в излишне теплую одежду. С чего начать закаливание маленьких детей?

С наступлением зимы ритм жизни замедляется, хочется укутаться дома в теплый плед, взять в руки кошку и заварить горячий шоколад. Чтобы окончательно не впасть в зимнюю спячку, спорт подходит как нельзя кстати. О том, ради каких занятий не лень выбраться из дома даже в холод и как добавить в новогодние праздники немного адреналина, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Анастасия Жуковская, член спортивного клуба закаливания и спортивного зимнего плавания «Моржи столицы»:

Иммунитет у людей, которые закаливаются – это уже медицинский доказанный факт – намного выше, чем у людей, которые ведут пассивный образ жизни. Поэтому, как раньше было в детских садах: начинали закаливать деток уже с детского сада – обливали ножки. Я тоже всем рекомендую начинать закаливание для того, чтобы не болеть.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Бабушка всегда говорила ножки держать в тепле.

Анастасия Жуковская:

Ножки потом мы держим в тепле.

Алеся Лакина:

Екатерина, как вы относитесь к зимнему экстриму?