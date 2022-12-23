«Даже научат танцевать полонез». Узнали, как в Несвижском замке готовятся встречать новогодние праздники

Атмосфера волшебства. Как лесхозы готовятся к праздникам и какой путь проходит елка, прежде чем попадает на новогодний огонек? В программе «Центральный регион» на СТВ узнали, почему следует приобретать деревья в катках и где можно под бой курантов встретить Новый год. Также побываем на выставке елочных игрушек и познакомимся с народным творчеством в Несвижском замке.

Активная подготовка к праздникам не только в Березинском районе. Несвиж уже распахнул свои двери для тех, кто хочет окунуться в магию новогоднего волшебства. Так, самый главный историко-культурный памятник Несвижа превратился в настоящий зимний дворец. Атмосферу поддерживают тематические выставки.

Пушистые елки и кружевные шары. Накануне рождественских праздников здесь действует экспозиция «Свяжем мир красотой». Тут представлены елочные игрушки, выполненные в старинной технике. Выставка состоит из нескольких частей – есть зал с красивыми платьями. Они отражают разные времена года.

Наталия Жерко, первый заместитель директора Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Третий год подряд в нашем замке прошло открытие выставки любителей ирландского кружева. В этом году проект дополнен несколькими новыми форматами. А начинался он с елочных игрушек. Любители международной школы ирландского кружева под руководством Ольги Старостиной изготавливали уникальные авторские игрушки и присылали нам по почте. Таким образом, за три года мы имеем возможность украсить две уникальные елки в нашем дворце. Одна из них представлена в этом зале, белом бальном. На ней есть как авторские шары, так и уникальные игрушки, посвященные легендам Несвижа. Кроме елки в этом зале можно увидеть манекены, на которых представлены платья авторской работы этой же школы. В чем уникальность этих изделий?

Любители ирландского кружева, мастерицы со всего мира откликнулись на предложение Ольги Старостиной поучаствовать в таком совместном проекте. То есть они изготавливали отдельные элементы для каждого платья. В данном случае платье «Весна» представляется из оттенков зеленого, травяных и лиственных изделий. А платье «Лето» – это уже совсем другая композиция из ярких цветов. Когда они уже были готовы и присланы руководителю этой школы, она сама занималась их сбором в такие изделия, целые платья. Этот проект будет иметь продолжение в следующем году. Уже началось изготовление платья под названием «Осень». И завершит эту всю композицию платье «Зима». Мы будем ждать с нетерпением в следующем году всей этой экспозиции.

А теперь к игрушкам. Здесь представлена огромная коллекция самых разных видов, начиная с антикварных шаров, заканчивая редкими экспонатами.



Наталия Жерко:

Для замка было изготовлено целых 30 авторских изделий, игрушек. Это были шары в технике ирландского кружева. В чем самое главное отличие простого кружева от ирландского? Из мелких элементов, отдельно связанных, все собирается в цельное изделие и связывается с использованием золотой нити очень тонкого плетения. Также в этих игрушках могут быть использованы кристаллы Swarovski и другие украшения, которые добавляют еще больше шикарности этим предметам. В прошлом году проект дополнялся еще одной темой – игрушки, посвященные легендам Несвижа. Новшество этого года – это авторские подсвечники, точнее – абажуры, которые очень красиво могут дополнить интерьер. Надо сказать, что не только замковый интерьер такие вещи могут украсить, но и любой домашний интерьер. В этом проекте также были участницы из разных стран.

И это не все игрушки. Малый зал пестрит самыми настоящими произведениями искусства, которые любую елочку превратят в необычный экспонат. Пять тематических блоков игрушек окунают в разные эпохи.

Виктория Лозинска, экскурсовод Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

В малом выставочном зале сейчас представлена выставка, которая раскрывает это новогоднее настроение. Выставка елочных игрушек, начиная с 1930-х годов. Эта выставка принадлежит коллекционеру из Витебска Наталье Ковалевой. Она очень интересно рассказывает о том, как она пришла к собиранию игрушек. Пожалуй, это была попытка вернуться в то счастливое, беззаботное время, символом которого является Новый год. На основании этой выставки в нашем музее сотрудниками создана игра. Она называется «Чудеса на каждой ветке». Поверьте, она будет интересна не только младшим школьникам, но и даже взрослым людям. Нужно будет из этого обилия игрушек найти те, которые отвечают на заданный вопрос. Здесь пять тематических блоков. Есть игрушки, посвященные русским народным сказкам, сказкам Пушкина, советским мультфильмам. Не так просто, как на первый взгляд кажется, обнаружить здесь ту или иную игрушку.

В каждом уголке Дворца можно будет почувствовать праздник. Замок украшают порядка 20 елочек, которые оформлены в различных тематиках. Для посетителей во всю готовится новогодняя программа.





Наталия Жерко:

Мероприятия у нас начинаются уже в рождественские дни. 24 и 25 декабря в театральном зале пройдут рождественские концерты классической музыки. «Рождество и джаз», вечерний концерт – это самый популярный формат, который начинается в 7 вечера. И практически ночной концерт в этом прекрасном зале под звуки классической музыки. Очень атмосферно и красиво проходят концерты в этом зале. Далее, со 2 по 4 января в замке мы подготовили специальную экскурсионную программу, которая будет насыщена темой новогодних праздников, как они проходили в этом дворце. Множество интересных историй будут дополнять наш обычный экскурс.