Сотрудники СК устроили праздник для ребят из 3-й минской больницы в рамках акции «Наши дети»

Новости Беларуси. Самый добрый марафон. Акция «Наши дети» продолжает радовать малышей в канун главного зимнего праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета 22 декабря подарили настоящую новогоднюю сказку маленьким пациентам третьей минской больницы.

Делать добрые дела для следователей не в новинку – этой традиции уже более 10 лет. Дети подготовили для гостей ответное новогоднее представление с песнями и танцами. Каждому ребенку вручили подарки.

Олег Шандарович, первый заместитель председателя Следственного комитета Беларуси:

Ежегодно сотрудники Следственного комитета принимают участие в республиканской акции «Наши дети». Новый год – это самый радостный, самый светлый праздник для ребят, сегодня мы побывали в 3-й городской детской клинической больнице, где поучаствовали в празднике детском. Постарались поднять им настроение, подарили подарки, пожелали здоровья. И чтобы их мечты (а главная мечта – оказаться в Новый год с родителями дома) – сбылись.

Следователи также устроили праздник и детям, которые сейчас находятся в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Партизанского района. Ни один ребенок не останется без внимания.