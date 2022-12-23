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«Желания бросить не было». Как тяжёлая травма не заставила биатлонистку покинуть спорт

23 декабря 2022 06:59
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С наступлением зимы ритм жизни замедляется, хочется укутаться дома в теплый плед, взять в руки кошку и заварить горячий шоколад. Чтобы окончательно не впасть в зимнюю спячку, спорт подходит как нельзя кстати. О том, ради каких занятий не лень выбраться из дома даже в холод и как добавить в новогодние праздники немного адреналина, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы не получали никаких серьезных травм?

«Желания бросить не было». Как тяжёлая травма не заставила биатлонистку покинуть спорт-1

Дарья Кабишева, студентка БГПУ, занимается биатлоном:
Была один раз такая серьезная травма. На соревнованиях было столкновение с девчонкой одной. Так как мы еще с винтовками, получилось так, что винтовка ударилась по голове от другой девочки. Получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа со смещением. В тот день мне пришлось уехать со соревнований и пролежать в больнице еще полсезона.

Алеся Лакина:
Желания бросить не было?

Дарья Кабишева:
Желания бросить не было. Было всегда вернуться. Была замотивирована вернуться, показать, что люди могут после тяжелых травм оправиться. Как раз таки я оправилась и буквально через год примерно поехала на III юношеские Олимпийские игры.

«Желания бросить не было». Как тяжёлая травма не заставила биатлонистку покинуть спорт-3

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Я еще слышала такую теорию, что, когда спортсмен получает серьезную травму, у него потом присутствует страх, когда он опять же встает на те же лыжи, что вдруг со мной произойдет опять что-то подобное. У вас такого не было?

Дарья Кабишева:
Нет, такого не было вообще.

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# Спортивные соревнования # Алеся Лакина # Юлия Самусенко

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