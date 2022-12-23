«Желания бросить не было». Как тяжёлая травма не заставила биатлонистку покинуть спорт

С наступлением зимы ритм жизни замедляется, хочется укутаться дома в теплый плед, взять в руки кошку и заварить горячий шоколад. Чтобы окончательно не впасть в зимнюю спячку, спорт подходит как нельзя кстати. О том, ради каких занятий не лень выбраться из дома даже в холод и как добавить в новогодние праздники немного адреналина, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Дарья Кабишева, студентка БГПУ, занимается биатлоном:

Была один раз такая серьезная травма. На соревнованиях было столкновение с девчонкой одной. Так как мы еще с винтовками, получилось так, что винтовка ударилась по голове от другой девочки. Получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа со смещением. В тот день мне пришлось уехать со соревнований и пролежать в больнице еще полсезона.

Алеся Лакина:

Желания бросить не было?

Дарья Кабишева:

Желания бросить не было. Было всегда вернуться. Была замотивирована вернуться, показать, что люди могут после тяжелых травм оправиться. Как раз таки я оправилась и буквально через год примерно поехала на III юношеские Олимпийские игры.