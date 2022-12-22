«Не стоит лезть в прорубь». При каких заболеваниях лучше воздержаться от моржевания?

С наступлением зимы ритм жизни замедляется, хочется укутаться дома в теплый плед, взять в руки кошку и заварить горячий шоколад. Чтобы окончательно не впасть в зимнюю спячку, спорт подходит как нельзя кстати. О том, ради каких занятий не лень выбраться из дома даже в холод и как добавить в новогодние праздники немного адреналина, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Екатерина Дунаева, старший преподаватель кафедры педиатрии БелМАПО:

Лицам с хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы, нервной системы. Это люди, у которых их заболевания могут обостриться от внезапного погружения в холодную воду. Поэтому нужно, конечно, внимательно относиться к своему здоровью и взвесить – стоит ли лезь в прорубь.

Юлия Самусенко:

Если, например, высокое давление или есть определенные нюансы по давлению – низкое или высокое, стоит ли?

Екатерина Дунаева:

Людям с гипертензией не стоит лезть в прорубь, для того чтобы не подвергать свое здоровье риску.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Ноги просто окунать в холодную воду? Потому что, мне кажется, привет, цистит.