«Не стоит лезть в прорубь». При каких заболеваниях лучше воздержаться от моржевания?
С наступлением зимы ритм жизни замедляется, хочется укутаться дома в теплый плед, взять в руки кошку и заварить горячий шоколад. Чтобы окончательно не впасть в зимнюю спячку, спорт подходит как нельзя кстати. О том, ради каких занятий не лень выбраться из дома даже в холод и как добавить в новогодние праздники немного адреналина, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Кому все-таки противопоказаны закаливание, окунание, моржевание?
Екатерина Дунаева, старший преподаватель кафедры педиатрии БелМАПО:
Лицам с хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы, нервной системы. Это люди, у которых их заболевания могут обостриться от внезапного погружения в холодную воду. Поэтому нужно, конечно, внимательно относиться к своему здоровью и взвесить – стоит ли лезь в прорубь.
Юлия Самусенко:
Если, например, высокое давление или есть определенные нюансы по давлению – низкое или высокое, стоит ли?
Екатерина Дунаева:
Людям с гипертензией не стоит лезть в прорубь, для того чтобы не подвергать свое здоровье риску.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Ноги просто окунать в холодную воду? Потому что, мне кажется, привет, цистит.
Анастасия Жуковская, член спортивного клуба закаливания и спортивного зимнего плавания «Моржи столицы»:
Нет, пять-восемь секунд у вас только кожные покровы охлаждаются. Вы не промерзаете – это просто омовение холодной водой. Вы можете из ведерка себя облить и не успеете промерзнуть, у вас почувствует это только кожа.
Екатерина Дунаева:
Если вам нравится, хочется, то ножки помочить – не вижу ничего страшного. До цистита вряд ли вы домочите ножки.
Алеся Лакина:
Не стоит терпеть?
Екатерина Дунаева:
Не стоит подвергать свой организм таким нагрузкам, которые, если у человека есть хронические болезни, могут привести к тому, что болезнь обострится, поднимет голову.
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