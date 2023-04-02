Дачный сезон уже скоро! Как определить качество почвы и сделать разметку грядок?

Апрель – достаточно насыщенный садово-огородными делами месяц. По ночам в средней полосе еще кое-где отмечаются заморозки, что мешает огородникам полностью настроиться на работу, рассказали в программе « Плюс-минус ». Земля то начнет прогреваться, то вновь сковывается морозами. Обязательно стоит учитывать эти нюансы при подготовке земли для предстоящих работ.

Осмотрите землю под гряды. Если вы уверены в том, что морозы ушли, а земля просохла, пора приступать к подготовке земли под высадку рассады. Во время осмотра почвы оцените ее кислотность и другие признаки. Если ее состав сильно изменился, придется его скорректировать. Пока работ в огороде немного, заготовьте ветряки и пугала, которые спасут его от непрошеных гостей.

Правильно разбейте гряды. Если вы поставили теплицу в новом месте, грядки придется разбивать с нуля. Для этого нужно снять часть старой земли, нанести разметку, перекопать почву и внести в нее полезные вещества, сформировать гряды и добавить недостающий слой грунта, с последующим поливом.