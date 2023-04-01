В Могилёве впервые прошёл Белорусско-российский фестиваль по туризму. Чем полезен такой вид спорта?

Навесная переправа, спуск, мастерство вязания узлов и упражнение «маятник». В Могилеве впервые прошел Белорусско-российский фестиваль по туризму, спортивному ориентированию и скалолазанию, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Он объединил две сотни юных спортсменов, среди которых делегации из Калининграда и Смоленска. На соревнованиях, где работу над ошибками нужно делать здесь и сейчас, побывали наши корреспонденты.

Для юных туристов из Калининграда испытания на выносливость начались еще в дороге. Сутки в поезде – и вот долгожданный старт на белорусской земле. Гостей принимает Могилев. 200 участников. Три дня и три этапа. Турнир по многоборью в технике пешеходного туризма – это сочетание ловкости и выносливости.

София Новикова, участница Белорусско-российского фестиваля по туризму, спортивному ориентированию и скалолазанию (Россия):

Он развивает, первое – это дружбу, у нас большая команда. А так он развивает очень мозги.

– Да? А как это работает?

– Ты лезешь, должен все продумать, как, где и что прицепить, как отцепить, как слезть.

Восьмерка для спуска, ролик для перемещения по переправам, для самостраховки карабин.

Жумар, ус и пантин. Так звучит азбука альпинистов. Все это элементы экипировки, объясняет папа самой маленькой участницы соревнований Летиции Стащинской. Девочке шесть лет, но она уже прошла полосу препятствий. Семья Стащинских – это уникальный случай, когда в спорт детей привели не родители, а наоборот: юные спортсмены заразили взрослых своим необычным увеличением. Первым экипировку альпиниста примерил старший сын, потом дочь, после – папа и мама. Теперь почти полтора килограмма железяк и 10 узлов успешно несет в воздухе самый младший член семьи.

Летиция Стащинская, участница Белорусско-российского фестиваля по туризму, спортивному ориентированию и скалолазанию, (Россия):

У меня занимаются сестра, брат, папа и я. Проявить выносливость, волю и характер и превзойти себя. Штрафных очков нет, судья заставляет спортсмена делать работу над ошибками прямо на месте.

Мария Кузнецова, заведующая отделом Могилевского центра туризма и краеведения:

Ты не отщелкнул страховку, например, в опасной зоне. Тебе надо вернуться и все переделать, надо собрать волю в кулак и все сделать заново. А бывали такие случаи (до этого тоже были соревнования), дети собирались и они выигрывали.

Дарья Листопад, участница Белорусско-российского фестиваля по туризму, спортивному ориентированию и скалолазанию:

Мне очень нравится этот вид спорта, я просто в него влюблена. Этот экстрим, высота, приятная тревожность. Ходила, привела подругу с собой. Она мне очень много где помогает, я ей тоже. Мне нравится. Участники надеются, что фестиваль в Могилеве станет традиционным. Ведь нет ничего лучше, чем дружба, связанная любимым спортом.